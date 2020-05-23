吉利汽車李書福：將量產「戴N95口罩」的車

由於國外疫情蔓延加劇，大陸中汽協統計，4月初海外150家整車廠停工，3000家零件廠停工，這對大陸民營汽車廠的零件以及產業鏈造成嚴重影響，中共全國人大代表，吉利汽車廠董事長李書福表示，疫情帶來悲傷與教訓，但同時帶來機遇，吉利發展出「全方位健康汽車」的研發，也就是「戴N95口罩」的車。

李書福說，全球疫情蔓延對吉利海外供應鏈造成了一定影響，但總體來說影響不是很大。吉利沒有純粹進口的海外一級供應商，只有歐美、日韓、東南亞等國家的部分零件及原材料供應出現一些困難，主要涉及一些關鍵資料和核心零件。

他表示，中國汽車工業有些零件還依賴國外提供。所以，中國車企要真正掌握核心技術，形成上下游產業鏈競爭優勢，才能形成真正强大的中國汽車工業，這對國家的經濟轉型和持續發展意義深遠。此次疫情，也將推進汽車零組件深度在地化，尤其是一些核心零組件和原材料，必須加大研發力度，更好地讓消費者受益。

李書福對新京報說，疫情發生後，吉利汽車曾立即投入3.7億元人民幣，啟動具備病毒防範功能的「全方位健康汽車」的研發工作。李書福表示，這次疫情雖然給吉利帶來悲傷與教訓，但同時也有許多啟發與機遇。正是基於用戶對於健康安全的關注，吉利汽車先期投入3.7億元，率先啟動具備病毒過濾功能的「全方位健康汽車」的研發工作，也就是「戴N95口罩」的車。

他表示，現在，「車規級CN95高效複合空調濾芯」作為首個項目，已獲得中國大陸汽車技術研究中心華誠認證中心和德國TÜV萊茵集團的官方認證。