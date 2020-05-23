住房不炒 蕭鋼、周延禮、劉尚希呼籲應加大廉租房建設

今年李克強報告中，對房地產政策，重申「房住不炒」，同時提到「賦予省級政府建設用地更大自主權」。中國財政科學研究院院長劉尚希表示，「房住不炒」政策一直連續，儘管經濟受疫情衝擊負增長，但沒有改變這一定位，房地產市場的健康發展在這個定位下會有保障。大陸證監會前主席蕭鋼則呼籲，下一步應大力發展公租房。

劉尚希指出，大陸房地產市場應該放在城鎮化背景下考慮。大陸城鎮化程度剛過60%，水準相較已開發國家仍偏低，還要進一步提高。下一步整個經濟空間形態會轉變為以中心都市、都市圈為主的狀態，城鎮化毫無疑問對住房現有的分佈狀態也有空間上的改變，比如越來越多農民家庭到城裡去了，隨著城鎮化率的提高，都市的住房需求就會擴大，原來農村老住房就會閒置，包括宅基地也會閒置。

劉尚希表示，「對這種空間置換帶來的新變化，恐怕就不是重複過去老路。如農民工進城，按照現在房價買不起房，需要加大廉租房建設，實現進城的人都有房住，是下一步住房政策方面需要考慮的。」住房總體供應加大，完全市場化住房的比重會有所下降，但整體來說住房作為消費品要市場化，基本方向不要改變。

他強調，大量中低收入階層去大量買房不現實，所以需要在廉租房、保障房下更大功夫，讓他們跟上城鎮化。

蕭鋼也認為，要加大公租房、租售並舉，當前長租型公寓比例尚小，下一步應大力發展公租住房，從金融政策上可以給予支持；另外發改委和證監會近日推出基礎設施Reits指引徵求意見相關工作，未來商用物業、包括長租公寓可以採用Reits來融資，盤活存量，利用市場化的金融工具發展長租公寓房，新增租房比重。

前保監會副主席周延禮則談到，對房地產概念也應進行結構化分析，應該把房地產分大概念或小概念來看。大概念包括飯店、辦公辦公大樓、高檔公寓等，而如果只是對居民住宅，相對來說就窄一些。「基礎設施Reits徵求意見稿出來後，我的感覺涉及面是比較窄一點，如果再放寬，最需要資金的可能是辦公大樓、飯店、旅遊度假村等，需要用Reits等工具解决資產證券化問題。」

周延禮認為，要確保資金用到改善型住房、居民住宅，而不要用到辦公大樓等領域，應主要從結構性上做一些研究，確保銀行資金能够支持和改善民生，解决居民現實需要。這對金融機構或是兩難，一方面貸款需要收益，另一方面資金需要安全。「要妥善處理好。對房地產概念也進行結構化分析，解决信貸資金、金融支持向哪個方向聚。」