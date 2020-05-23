快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住房不炒 蕭鋼、周延禮、劉尚希呼籲應加大廉租房建設

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸房地產市場將往公租房、廉租房的方向發展。（新浪微博照片）
大陸房地產市場將往公租房、廉租房的方向發展。（新浪微博照片）

今年李克強報告中，對房地產政策，重申「房住不炒」，同時提到「賦予省級政府建設用地更大自主權」。中國財政科學研究院院長劉尚希表示，「房住不炒」政策一直連續，儘管經濟受疫情衝擊負增長，但沒有改變這一定位，房地產市場的健康發展在這個定位下會有保障。大陸證監會前主席蕭鋼則呼籲，下一步應大力發展公租房。

劉尚希指出，大陸房地產市場應該放在城鎮化背景下考慮。大陸城鎮化程度剛過60%，水準相較已開發國家仍偏低，還要進一步提高。下一步整個經濟空間形態會轉變為以中心都市、都市圈為主的狀態，城鎮化毫無疑問對住房現有的分佈狀態也有空間上的改變，比如越來越多農民家庭到城裡去了，隨著城鎮化率的提高，都市的住房需求就會擴大，原來農村老住房就會閒置，包括宅基地也會閒置。

劉尚希表示，「對這種空間置換帶來的新變化，恐怕就不是重複過去老路。如農民工進城，按照現在房價買不起房，需要加大廉租房建設，實現進城的人都有房住，是下一步住房政策方面需要考慮的。」住房總體供應加大，完全市場化住房的比重會有所下降，但整體來說住房作為消費品要市場化，基本方向不要改變。

他強調，大量中低收入階層去大量買房不現實，所以需要在廉租房、保障房下更大功夫，讓他們跟上城鎮化。

蕭鋼也認為，要加大公租房、租售並舉，當前長租型公寓比例尚小，下一步應大力發展公租住房，從金融政策上可以給予支持；另外發改委和證監會近日推出基礎設施Reits指引徵求意見相關工作，未來商用物業、包括長租公寓可以採用Reits來融資，盤活存量，利用市場化的金融工具發展長租公寓房，新增租房比重。

前保監會副主席周延禮則談到，對房地產概念也應進行結構化分析，應該把房地產分大概念或小概念來看。大概念包括飯店、辦公辦公大樓、高檔公寓等，而如果只是對居民住宅，相對來說就窄一些。「基礎設施Reits徵求意見稿出來後，我的感覺涉及面是比較窄一點，如果再放寬，最需要資金的可能是辦公大樓、飯店、旅遊度假村等，需要用Reits等工具解决資產證券化問題。」

周延禮認為，要確保資金用到改善型住房、居民住宅，而不要用到辦公大樓等領域，應主要從結構性上做一些研究，確保銀行資金能够支持和改善民生，解决居民現實需要。這對金融機構或是兩難，一方面貸款需要收益，另一方面資金需要安全。「要妥善處理好。對房地產概念也進行結構化分析，解决信貸資金、金融支持向哪個方向聚。」

房地產 農民

延伸閱讀

京東直播賣房 業績火熱

希臘裔房地產富翁一家3年前離奇消失 華服名車棄置豪宅中

REITs高息誘人 可進場

挑REITs基金 盯三指標

相關新聞

中國限縮國際航班 大批留學生擔心流落街頭

新冠肺炎疫情蔓延全球，為防控疫情，中國民航局自3月底實施「五個一」政策，限制國際航班數量，飛往中國的航班因此大幅調整，機票價格也隨之暴漲，大批華人在一票難求之下無法返回中國，更有海外留學生憂流落街頭。

單月5億訪問量、App下載650萬次 速賣通擠下亞馬遜

新華網客戶端刊登文章指出，英國金融債券媒體Learn Bonds發布報告稱，受疫情影響，網購在海外迅速普及開來，全球手機購物用戶激增。中國最大的跨境電商零售平台全球速賣通（AliExpress）表現不凡，3月App下載量達到650萬次，超過美國互聯網巨頭亞馬遜。

台籍人大廖海鷹：歡迎台胞投資網路教育和網路醫學

台籍大陸全國人大代表、河北醫科大學第二醫院甲狀腺、乳腺外科主任廖海鷹表示，疫情對網路教育、網路醫療，整個國民經濟的結構，...

美控復飛受阻 查4中企反擊

中美角力再添一樁，美國運輸部23日指控中國政府阻撓美國航企復飛中國，致美國航企無法與中國航企公平競爭，而中國航企卻能在疫情期間繼續執行來往美國航班服務。美國政府遂要求四家中國航企提交航班時刻表，以審視是否違反法律或公眾利益。

陸新增3例確診 1例屬本土病例來自吉林

中國大陸新冠肺炎疫情反覆，據大陸國家衛健委最新通報，大陸在23日新增3例確診病例，其中包括1例來自吉林省的本土病例，以及...

台籍人代蔡培輝：11條措施有助兩岸深度融合發展

台籍大陸全國人大代表蔡培輝表示，隨著大陸31條、26條和最近公布的11條措施的實施，將會吸引大量的臺胞來大陸就業、經商辦...

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

大陸通訊設備大廠華為準備開始造車了？繼本月初聯合大陸首批18家車廠成立「5G汽車生態圈」後，大陸汽車發動機精密零部件廠「...

對抗美元霸權？人行：推動人民幣發揮全球公共品功能

全球金融海嘯後，大陸就積極推動人民幣國際化。如今，中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露更提出，下一步，人民幣國際化將繼續...

雀巢加入人造肉大戰 將在天津生產年底上市

繼大陸肯德基和星巴克之後，全球食品巨頭雀巢公司也宣布，將投資超過1億瑞士法郎（約新台幣31.2億元），擴建天津的工廠，在...

企業財務造假成本低 深交所建議欺詐發行可判無期

瑞幸咖啡爆發嚴重財務造假，拖累所有海外中概股。身兼中共全國人大代表的深圳交易所理事長王建軍因此在今年兩會提議修改刑法，將...

大陸三星手機傳大規模系統崩潰

大量中國三星手機用戶，23日凌晨起，就發現手機出現黑屏、亂碼、不斷重開機等問題。據稱，受影響的手機型號包括：S8、S9、...

李克強談穩增長：正在探索的一條新路子

大陸國務院總理李克強今（23）日表示，過去強調穩增長是為了保就業、保民生，現在要反過來說，保住就業、保住民生就能穩增長，...

熱門新聞

歐洲對港版國安法回應冷淡 專家說是為了「它」

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

香港明舉行「反惡歌法大遊行」 港警揚言違法一定拘捕

中國違背自治承諾 美揚言取消香港特殊貿易待遇

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。