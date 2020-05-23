助台商貸款 台銀行業者建議兩岸信用報告互認

針對台商中小企業融資難的問題，永豐銀行成都分行行長黃士育建議，如果兩岸信用報告互認，將極大幫助台商個人在大陸得到貸款額度。

中新社報導，四川省22日舉行金融服務台資中小企業對接會，50多位在四川發展的台商中小微企業和涉台青創園區(基地)負責人，四川省台辦和相關銀行機構負責人進行現場交流。

中國銀行四川省分行副行長侯建國表示，前期調研發現，台商中小微企業在四川面臨沒有資產的企業貸款困難、信用貸申請較困難、不瞭解相關貸款產品等問題。

亞台青(成都)海峽青年創業園總經理郭弘揚說，就政策而言，台灣青年在成都創業，政府補貼後最低可享受免息貸款，問題是有政策，台青不知道去哪裡貸？他建議，銀行可針對台商中小微企業的需求建立相應的貸款產品，以方便對接，也可指定分行和窗口，一是集中辦理，二是便於辦理過程中發現問題並上報，形成良性循環。

永豐銀行成都分行行長黃士育表示，台商在大陸辦理貸款、信用卡時，台灣相關機構出具的信用報告只能作為參考，不具備大陸信用報告的相應效力。如果兩岸信用報告互認，將極大幫助台商個人在大陸得到貸款額度。

四川省台辦主任羅治平表示，接下來將加強工作對接，建立機制，讓政策落地，讓服務到位。據統計，截至4月底，台灣與四川跨境人民幣收付合計金額達1,247億元，業務量位居境外國家和地區第二名。