33家大陸公司及機構被美國列入經濟黑名單

美國商務部周五宣布，將33家大陸公司及機構，列入侵犯人權的經濟黑名單。

美國商務部表示，9家公司及機構涉及參與大陸政府對新疆維吾爾族的鎮壓、大規模拘留、強迫勞動及高科技監控等行為，違反及侵犯人權。24個政府組織及商業機構則被列入經濟黑名單，指控這些機構為解放軍採購軍方使用的物資。

被列入黑名單的公司，包括大陸主要網絡安全公司奇虎360、進行人臉識別的人工智能公司東方網力，商務部將禁止這些公司和組織在沒有得到美國政府具體批準的情況下，使用美國技術。

路透報導，這份黑名單是川普政府打擊與軍事採購有關的公司、懲罰北京對待穆斯林少數民族的最新舉措。大陸官員周四表示，大陸將審議針對香港的新的國家安全立法，這引起川普的警告，稱華盛頓將做出非常強烈的反應。

在被列入黑名單的公司中，東方網力科技股份有限公司是大陸最著名的人工智慧公司之一，其面部識別子公司與大陸西部偏遠地區的穆斯林監控有關。它曾經希望在美國出售自己的技術。

網路安全公司奇虎360也被列入名單，該公司的研究受到安全專業人士的廣泛關注。

美國商務部表示，把這些公司列入其實體名單，禁止這些公司和組織在沒有得到美國政府具體批准的情況下使用美國技術。

由軟銀支持的達闥科技也被加進黑名單。該公司是一家雲端智慧型機器人營運商。路透今年3月報導稱，該公司去年被禁止將技術或技術資訊從美國子公司轉移到北京辦事處。