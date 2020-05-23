陸振興經濟2破例 不設GDP目標、赤字率達3.6%

中共總理李克強昨天在人大作政府工作報告，明確宣示二○二○年中國將不設GDP增長目標，這是自一九九四年中國設置經濟增長目標以來，首次沒有標明具體成長目標。這顯示，中共正全力挽救疫情後的經濟，也對經濟前景不樂觀。

昨天李克強的政府工作報告也是大陸改革開放以來，篇幅最短的一次，只有九千五百字左右。報告中，宣布赤字率擴大到百分之三點六，突破往例的「赤字率不破三」。再加上為因應疫情而發行的一兆元人民幣特別國債，將注資二兆元提振經濟。

李克強解釋為何不設GDP增長目標，「因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做，有利於引導各方面集中精力抓好 『六穩』、『六保』。」

報告坦承，疫情為中國大陸帶來重大衝擊，報告中稱疫情為「新中國成立以來遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的公共衛生事件」。對疫情初始時的亂象，委婉地稱，「在疫情防控中，公共衛生應急管理等方面暴露出不少薄弱環節，群眾還有一些意見和建議應予重視。」

報告中，李克強稱今年赤字率擬按百分之三點六以上安排。相比於去年的百分之二點八大幅提高。這意味著將釋放出一兆元的資金。

多年來，中國大陸經常保持著低赤字率，有時甚至是低於百分之一，在二○○八年世界金融危機後，曾經為了刺激經濟，赤字率達到百分之二點七，此後百分之三成為約定俗成的赤字底線。這次一下提高到百分之三點六，可見大陸面對世界經濟「嚴重衰退」所帶來巨大經濟社會衝擊，以及對未來發展面臨「前所未有」風險挑戰，已做了準備。

報告中強調，要提振內需，擴大建設投資。對在投資的方向上稱要注重「兩新一重」建設，即新基建、新城鎮化和重大工程。其中新基建特別列明幾項，如發展五Ｇ，建設充電樁，推廣新能源汽車等。

不斷強調「六保」、「六穩」和擴大內需，又不設置經濟增長目標，BBC引述中原銀行首席經濟學家王軍的說法，「（這樣安排）凸顯了宏觀調控的底線思維和更加重視風險管理的新思路，可見在疫情衝擊和外部不確定性持續上升的背景下，中國經濟形勢之嚴峻，已經要到了我們可以容忍的底線。」