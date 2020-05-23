達達CEO 創揉麵團經營術

上海本地即時零售與配送平台達達集團計劃赴美上市，有望成為「即時零售第一股」。公司創始人兼CEO蒯佳祺擁有美國麻省理工學院的物流工程碩士學位，鍾情物流行業，自創「揉麵團」法則來經營公司。

網易財經報導，蒯佳祺自評是一個「揉麵團」的人，需求和供給就是麵粉和水，二者不斷揉成麵團，麵團越大，引力就越大。以前很少有人知道達達，如今圈子裡的人已經提到達達。達達所做的事情是用移動和眾包的方式解決配送。

達達集團2014年成立，由達達快送和京東到家兩個業務合併而來，先後獲得紅杉、DST、京東、沃爾瑪等基金和巨頭投資，累計融資金額約13億美元。

京東和沃爾瑪是達達第一大股東和第三大股東，分別持股51.4%和10.8%。目前有140萬商家用戶和超過7,000萬個人用戶。不過，集團近三年連續虧損，主要靠融資收入維持公司業務開展。

蒯佳祺曾在麥肯錫和矽谷工作過，他似乎和「物流」有著不解之緣，回國後，他先後在易傳媒和安居客擔任主管，2014年上半年，他離職創辦達達公司，繞了一圈，又做物流生意。

他說主要兩點原因，首先是自己一直很熱愛物流；其次，他覺得創業肯定要做移動互聯網，當中機會最大的是做O2O，而O2O當中最大的痛點就是物流。

「我花了八年以上的時間在做物流，」蒯佳祺說，他的創業之路，均與移動互聯網相關。物流、移動互聯網就是創建達達時的背景。公司團隊不乏在Google、Facebook任職多年的資深產品技術人員，或是物流領域擁有豐富經驗的人員，在這基礎下幫助公司快速領先同業。

蒯佳祺認為，達達作為一個物流平台主要解決三件事：流量、交易和物流。公司不用擁有這些配送員，只是制定規則，讓大家在這個平台上能夠獲得利益，這樣這個平台才能不斷進步。「沒人知道這市場未來演變，一切都自己摸索，不斷學習實踐且快速嘗試錯誤再改善。」傳統物流傾向於自建團隊，但問題很明顯：一是很難想像建10萬人的團隊送外賣，擴張很慢，管理成本也很高；二是自營效率低，以送外賣為例，中午、晚上高峰期需要很多人，到了下午人都閒著。有許多人願意將閒置的時間拿出來賺更多的錢，達達的定位是通過眾包模式來為商戶端解決末端配送這個最大的物流痛點。