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格力不裁員 要招5,000新血

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
格力董事長董明珠（本報系資料庫）
格力董事長董明珠（本報系資料庫）

格力電器董事長兼總裁董明珠接受大陸央視專訪指出，疫情來了以後，出口受到很大影響，短時間面臨經濟下行。格力是做空調的，現在又做口罩、護目鏡等防疫物資，董明珠強調，應對疫情，格力不僅不裁員，還要招5,000名大學生，力求突圍。

大陸家電業的鐵娘子董明珠認為，這次疫情是天災，是突發情況，短時間的經濟下行，不要把它看成一個包袱，要把它當成一個起點。

她認為，政府推出很多政策，比如減稅、減息、免租金等，但不能光靠政府，企業也要共同面對，不能靠裁員來解決問題。

董明珠指出，格力一直堅持不裁員，SARS時期、2008年金融危機都沒有裁員，今年格力還要招5,000名大學生。

不過，董明珠發現，格力從原本是做空調的，現在又做口罩、護目鏡等防疫物資，出口很多產品沒有銜接國際標準。她說，「大陸製造業原來企業屬於加工型的，疫情衝擊後，現在變成創造型的」，要根據新環境改變過去的標準設計，加快銜接新的標準和國際接軌，才能出口技術走進全球千家萬戶，用產品去服務國外市場的需求。

董明珠還透露，今年發生疫情，格力沒有忽視創新。經過疫情衝擊，企業更能體會掌握核心科技，只有核心技術握在手上，才不會受制於人。她更關注製造業自主創新和知識產權、專利保護等。

疫情 董明珠 口罩

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