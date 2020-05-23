商品交易額 拚增4.2兆元

阿里巴巴昨（22）日發布2020財年全年及第4季度業績，其中2020財年數位經濟體的商品交易額（GMV）達人民幣7.05兆元（約新台幣30.04兆元），突破1兆美元。

阿里巴巴集團董事會主席張勇在分析師電話會上表示，在2021財年，阿里巴巴將至少再創造人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）的商品交易額（GMV）新增量。

大眾證券報報導，張勇表示，阿里巴巴將進一步發揮數位化運營的優勢能力，激發內需潛能，隨著大陸疫情防控進入常態化階段，消費需求強勢復甦，新財年開始後，本季度至今，阿里巴巴大陸零售市場支付GMV與上年同期相比增幅已達去年12月季度的水準；4月至今，天貓快速消費品實物GMV年與上年同期相比年增40%。

快科技報導，本財年阿里巴巴集團收入為人民幣5,097.11億元，年增35%，實現了財年初公布的指引。2015年，阿里巴巴宣布將在五年內，成為世界上第一個平台銷售過1兆美元的公司。

全球化為1兆美元GMV的實現帶來了新供給、新場景，也是阿里巴巴邁向下一個里程碑的支點，截至2020年3月31日止的12個月，Lazada、速賣通及阿里巴巴其他國際零售業務的年度活躍消費者已超過1.8億。

張勇於3月20日在人民日報刊發署名文章，呼籲抓住數位新基建的機遇，他認為「新基建」作為新興產業，一端連接著巨大的投資與需求，另一端連接著不斷升級的消費市場，將成未來大陸經濟社會繁榮發展的重要支撐。