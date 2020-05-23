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雲從創辦人 孵AI獨角獸

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
雲從科技聯合創辦人姚志強 （網路照片）
雲從科技聯合創辦人姚志強 （網路照片）

大陸人工智慧獨角獸雲從科技日前宣布已完成新一輪人民幣18億元融資，距離A股上市僅剩臨門一腳。公司聯合創辦人姚志強回首創業之路，認為就算只有萬分之一的機會，還是要做百分之百的努力。

雲從科技成立於2015年4月，由中國科學院重慶綠色智能技術研究院孵化而成，致力於計算機視覺、大數據和其他技術的研發和應用。公司目前為超過400家銀行共14.7萬個網點、30個省級行政區公安、80多座機場提供服務。

雲從科技的最新一輪融資有多個大陸國家背景的基金參與，這也讓公司擠進「AI國家隊」。業界人士認為，「純內資」公司為原創型人工智慧技術和海量數據保留更多的國家自主權，也為部分涉及國家安全層面的安防和金融領域築起防火牆。

姚志強出生於1975年，大學、碩士、博士都就讀於中國科學技術大學，研究模式識別，曾經在大陸國內知名語音科技公司做過研究員，也在民營企業做過銷售和管理工作。

2015年4月，他和周曦等中科大校友共同創辦以人臉識別為主的電腦視覺技術企業雲從科技，與商湯、曠視、依圖被稱為大陸「人工智慧四小龍」。

對於公司拿下的第一筆大單，姚志強回憶，2015年雲從科技成立不久，廣東省建行要在廣東省100多個大專院校校區推廣使用智慧化的銀行服務，打算吸引第一張卡就用建行卡的大學生。為了完成這筆大單，周曦把整個團隊從重慶搬到廣州，基本整個家當都搬過來，所有核心研發人員全部來了，前後做了46種方案。

到了2016年，在一個偶然機會下，雲從科技參加廣東省公安廳的一次人臉識別測試，截取人臉和人口資訊庫進行比對「找人」，當時國外的兩家企業識別率只有5%左右，而雲從科技的識別率超過50%。這個測試更是引發關注，大陸多個省市的公安系統都派員來廣州參觀學習。

這兩件事給姚志強留下深刻印象。在他看來，銀行和公安都是非常嚴格的系統，對一個創業公司而言，門檻不低，而公司抓到了機會。

回顧創業的過程，姚志強認為，創業公司最重要的一個特質，可能只有萬分之一的機會，還是要做百分之百的努力。任何時候，要正視困難，也決不放棄，他覺得這是雲從科技能挺住的最重要原因。「你一旦覺得自己放棄，就什麼機會都沒有了」。

公安 創業 廣東

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