京東直播賣房 業績火熱

大陸電商平台京東昨（22）日正式跨界房地產業，京東零售集團CEO徐雷上線直播賣房，銷售1,000套、總價超過人民幣26億元（約新台幣110億元）的北京新房，刷新了「雲賣房」直播帶貨金額的行業紀錄。

這次直播最大的亮點是電商自營房地產業，京東首開風氣之先。

第一財經報導，這並非京東首次賣房，早在2019年「雙11」京東房產聯合逾200家開發商，推出超6,000套特惠折扣房源。與之前不同的是，這次京東是上線自營房地產業務，為了打響第一炮，京東零售集團CEO徐雷獻出直播帶貨首秀，親自上陣直播賣房。

電商平台可以雲賣貨、雲賣車，甚至雲賞屋，但很少有人嘗試雲賣屋。在京東平台上，「自營」標榜的是京東商品的最高標準，京東「自營」房產，也就強調商品品質的保障，以及售前、售中、售後要流程標準化、服務標準化。

京東房產總經理曾伏虎表示，在京東自營房產平台上，消費者可以享受像平常買手機、買冰箱一樣的標準化的優質服務。京東能做到這一點，是依托近4億多客群向開發商進行議價，爭取到樓盤專屬優惠，並對線上簽約者予以VIP權益。

房地產業者評估，有了京東自營標準的背書和全面的購房保障，以及開拓上網VR看房、直播看房等工具，消費者會更加傾向於線上購房。

直播中，徐雷強調，京東自營房產就是要和開發商去談，對房子、品牌、理念都要契合。果然，CEO一出馬，直播間線上人數瞬間從30多萬人一路增至340多萬人，欲罷不能。

京東自營房產直播首次上線1,000套北京全新房源，合作方為中駿地產，以每平方公尺均價人民幣2.9萬元，在京東首發，在線預售，銷售總價超過人民幣26億元。

除首次推出的全新房源，京東自營房產今後還將上線自營二手房、租房、海外置業、文旅房產等業務。且會根據用戶分布，逐步向全大陸各省市發展。標誌著京東自營業務品類再次擴大，推動線上房產銷售進入自營時代。

京東集團副總裁、京東數字科技首席經濟學家沈建光透露，電商涉足房地產行業，主要是支持剛需群體住房需求，降低房地產對消費的拖累。

他指出，在「房住不炒」基調長期不變的情況下，應優先考慮解決無房剛需一族的問題，以釋放部分消費潛力。