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阿里失色 上季淨利銳減88%

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴集團昨（22）日公布截至2020年3月31日止季度（2020財年第4季）業績，受到投資的上市公司股權證券損失影響，淨利為人民幣31.62億元（約新台幣134.7億元，等於一天賺1.49億元），年減88%。

若扣除投資損失及收益，非公認會計準則淨利為人民幣222.87億元，年增11%。

受到新型肺炎疫情及居家令推動線上銷售增加，最新一季營收為1,143.14億元，年增22%，優於市場預期。

財報顯示，最新1季核心商業收入人民幣938.7億元，年增19%；雲計算收入人民幣122.2億元，年增58%；數位媒體及娛樂收入為人民幣59.44億元，年增5%；創新業務及其他收入人民幣22.88億元，年增90%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，儘管上一季受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，但整體業務仍保持強勁增長，年度活躍消費者在全球範圍內增至9.6億。

他指出，疫情從根本上改變了消費者的行為和企業營運方式，數位化是大勢所趨，阿里巴巴已把握先機並做了充分準備，來幫助各行各業實現數位化轉型、共渡時艱，並在未來新常態下取得最終成功，因此透過聚焦長期價值、為消費者和企業客戶的價值創造而投資，相信能從這場考驗中獲得成長並進一步把握未來增長的機遇。

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，雖然核心商業業務1月末受疫情負面影響，但3月已經開始穩步復甦，基於當前大陸消費及企業數位化的看法，預計新一年總收入會超過人民幣6,500億元，為阿里首次訂全年目標，按此計算，阿里新一年度收入可年增27.5%。

財報顯示，阿里巴巴數位經濟體的全球年度活躍消費者達到9.6億，其中7.8億消費者來自大陸，1.8億消費者來自海外。

用戶方面，2020年3月，阿里巴巴大陸零售市場移動月活躍用戶達到8.46億，較2019年3月增加1.25億。

新零售方面，盒馬截至今年3月底已開出207家門市，線上對GMV的貢獻佔比約60%，與去年同期相比提升10個百分點。

截至2020年3月，釘釘工作日的日均活躍用戶達到1.55億；菜鳥社區驛站日均處理包裹數量與上年相比增長超過100%。

人民幣 疫情 阿里巴巴集團

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