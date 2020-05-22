何立峰：今年GDP只要增長1% 相當2010年GDP的1.9倍

疫情重擊，大陸今年首季經濟增速「翻車」滑落負增長6.8%，今年政府工作報告創下首次對全年經濟增速不設具體目標，那麼，「十三五」計畫今年收官，還能全面建成小康社會？GDP指標能否完成 ？大陸國家發改委主任何立峰語帶保留，他表示，今年GDP只要增長1%，就相當於2010年GDP總量的1.9倍。

何立峰表示，疫情對中國經濟造成了巨大沖擊，今年第1季到現在，很多指標跟以往是不具可比性的。也因此經濟增速目標一直被認為是中央和地方政府全年工作的一個重要指標，但今年的政府工作報告中並未提出。

何立峰認為，疫情還在蔓延，對經濟到底會造成什麼樣的影響，還有巨大的不確定性，在目前情況下，不糾結經濟增長的具體指標，優先穩就業、保民生、堅決打贏脫貧攻堅戰、努力實現全面建成小康社會目標任務。

對於全面建成小康社會目標是否能如期實現？何立峰表示，全面建成小康社會，它不僅僅包括經濟指標，也包括改革開放等內容。特別突出的目標就是打贏脫貧攻堅戰。

「十三五」規畫包括了全面建成小康社會的主要內容，從目前執行情況看，有一些指標已經提前實現，包括常住人口城鎮化率等，大部分指標正在按照時序進度推進。預估到年底，有一部分可以超額完成，有一部分可以全面完成，極少數可以基本完成。

對於備受關注的GDP指標能否完成？何立峰表示，今年GDP只要增長1%，就相當於2010年GDP總量的1.9倍；如果增長3%，就相當於1.95倍；如果增長5%，就接近1.99倍，都非常接近預期目標。他還表示，人均收入指標如果增長1.75%，就可以視為實現預期目標。