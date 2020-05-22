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阿里巴巴2020財年交易額破1兆美元 年度活躍用戶9.6億

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為阿里巴巴創辦人馬雲。圖/中新社資料照片
圖為阿里巴巴創辦人馬雲。圖/中新社資料照片

阿里巴巴集團22日公布截至今年3月31日止的季度業績及2020財年業績。在過去的一個財年中，阿里網站成交金額突破人民幣7.053兆元（約新台幣30.3兆元），成為全世界第一個平台銷售突破1兆美元的公司。

界面新聞報導，阿里巴巴的2020財年指的是從2019年4月至2020年3月底的一年，本財年，阿里巴巴集團營收為人民幣5,097.1億元，年增35%；今年1月1日至3月31日的財年中第4季營收為人民幣1,143.14億元，年增22%。

財報顯示，2020財年阿里巴巴全球年度活躍用戶達9.6億，大陸零售市場的年度活躍用戶數為7.26億。在過去的一個財年中，阿里網站成交金額突破人民幣7.053兆元，成為全世界第一個平台銷售突破1兆美元的公司。

今年3月，阿里巴巴在大陸零售市場移動月活躍用戶達8.46億，較2019年3月增加1.25億；截至3月31日為止的12個月，年度活躍消費者達7.26億，較截至2019年3月31日止12個月增加7,200萬。

阿里雲的季營收達人民幣122億元，2020財年阿里雲的營收超過人民幣400億元，比上一年度的人民幣247億元提升62%。

在最新評估中，摩根士丹利將阿里雲估值上調至770億美元。此一估值超過百度的2倍，在大陸上市的互聯網公司中排名第四。

財報顯示，本財年內，天貓共有2,200個銷售額過人民幣1億元的品牌，在3月5日到3月8日的天貓38女王節期間，超過2萬個品牌銷售額年增超過100%；菜鳥驛站3月日均處理包裹數量年增超過100%；盒馬截至3月底，門市數量達207家。

阿里財報也透露，新冠肺炎疫情創造消費者更廣泛擁抱數位化生活方式的機會。例如截至3月31日止三個月內，淘寶直播上使用直播的日活躍商家數年增88%。線上購買對盒馬網站成交金額的貢獻占比約60%，比去年提升10個百分點。3月釘釘工作日的日均活躍用戶達1.55億。

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