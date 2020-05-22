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阿里一天賺1.49億 全球活躍用戶9.6億
阿里巴巴集團昨（22）日公布最新1季業績，受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，以及投資損失影響，淨利潤為人民幣31.62億元（新台幣134.7億元，等於一天賺1.49億元），年減88%。
最新1季營收為人民幣1143.14億元（新台幣4,869.7億元），年增22%，優於市場預期。
受到財報影響，截至發稿，該公司盤前股價上升0.16%。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，儘管上1季受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，但整體業務仍保持強勁增長，年度活躍消費者在全球範圍內增至9.6億。
他指出，疫情從根本上改變了消費者的行為和企業運營方式，數位化是大勢所趨，阿里巴巴已把握先機並做了充分準備，來幫助各行各業實現數位化轉型、共渡時艱，並在未來新常態下取得最終成功，因此透過聚焦長期價值、為消費者和企業客戶的價值創造而投資，相信能從這場考驗中獲得成長並進一步把握未來增長的機遇。
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