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憂美新規箝制 阿里、百度另謀出路上市

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

美國參議院日前通過法案，無法證明不受外國政府控制的企業將不能在美國上市，外界認為這項法案可能導致阿里巴巴和百度等中國企業從美國交易所下市。綜合報導，百度正考慮從美國那斯達克退市，可能轉向香港上市；阿里巴巴也可能轉至他地籌資。

根據這項法案，企業必須證明他們不受外國政府的控制，若無法提出證明，或美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對其進行稽核核查、確定其不受外國政府控制，那麼這家企業的證券便無法在美國上市。

消息發布後，中概股21日在美股早盤普遍走軟，外界認為這項法案無疑是針對中國企業而來。綜合報導，中國長期不讓PCAOB審查在紐約證交所、那斯達克等美國交易所上市的中企稽核結果。儘管阿里巴巴和百度等中企已在美國上市並籌得數十億美元資金，但中國和美國在這個稽核問題上一直存在分歧，且是美中貿易戰的爭議焦點之一。

路透引述知情人士指出，百度正考慮自那斯達克下市，轉向距離較近的香港上市，以提高其估值。據知情人士稱，百度認為，當前其在那斯達克交易所的估值被低估。百度是中國最早在美國上市的公司之一，報導指出，百度正聯繫可信賴的顧問做相關評估，但也可能會有變化。對此，百度回應「相關說法是謠言」。

中國全國政協委員、百度董事長李彥宏21日表示，百度不擔心美國政府的打壓。公司判斷是，如果是一個好的公司，上市的選擇地是非常多，內部研討在香港等地的二次上市。

新浪網報導，自2018年5月創下高點以來，百度股價已下跌60%以上。相比之下，追蹤在美國交易所上市的中國公司的「那斯達克金龍中國指數」同期跌幅不到10%。截至本周三收盤，百度市值為295.9億美元，僅為阿里巴巴市值的5%，後者的股票在香港上市，而美國存托股（ADS）在紐約上市。

路透社今年1月曾報導稱，百度、攜程和網易均已與香港交易所就可能的二次上市進行了初步談判，以效仿阿里巴巴，為公司建立更接近中國內地的投資者基礎。

中國金融數據和分析工具服務商Wind資訊報導，隨著新一輪海外中概股信任危機的到來，出現經營問題的中概股公司將面臨淘汰風險，海外市場優的中概股可能也將面臨被錯殺的風險，已讓不少中概股公司，赴港二次上市，或是回歸A股。

其中京東預計將在6月18日於香港二次上市，集資額約30億美元；網易香港二次上市的時間，最快也可能定在6月。攜程、百勝中國等也有意赴港第二上市。

百度 香港 紐約

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