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4月人民幣實際有效匯率創三個月新低
國際清算銀行(BIS)最新公布，4月人民幣實際有效匯率指數下降0.53%至125.53，創三個月以來新低，上月修正後為降0.19%。
4月人民幣名義有效匯率指數升0.41%至117.7，創一年新高，上月修正後為上升1.14%。
路透報導，實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通膨之後即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名義匯率降幅小於實際匯率，表明當前大陸的整體通膨水準要低於可比較的國家的通膨水準。
4月大陸消費者物價指數（CPI）漲幅創七個月新低，重回3字頭，PPI降幅也為四年來最大，預計未來工業品價格還將持續通縮，而消費品價格漲幅已呈現前高後低，將徘徊於低點。
根據BIS公布的數據，今年實際有效匯率累計上漲2.68%，名義有效匯率則累計上漲2.88%；去年人民幣實際有效匯率累計上升0.96%，而名義有效匯率累計下跌1.5%。
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