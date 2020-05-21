台籍人大：全力整合台灣半導體專家 突破美國的封鎖

台籍中共第十三屆全國人大代表、富麗（香港）集團董事長蔡培輝表示，台灣半導體產業在全球具有舉足輕重的地位，目前他公司主要就是整合台灣半導體專家，同時進行國際科技人才的科研創新平台，加強大陸優秀人才的培訓工作，壯大大陸人才儲備才能突破美國的封鎖，並因應半導體技術飛快的發展趨勢。

蔡培輝指出，富麗目前投資著重在新一代化合物半導體技術，化合物半導體在移動通訊（5G，物聯網，工業互聯網4.0和車聯網）光通訊、新型顯示器、光存儲系統、電力電子、新能源汽車、綠色照明、半導體光源、薄膜太陽能、AI人工智能、VR虛擬現實、航天軍事、智能裝備等領域應用廣泛，並發揮著不可替代的核心作用。

近年來美國以危害國家安全為由，對中國實行技術封鎖，頻頻阻撓中國資本收購國外化合物半導體企業，阻止國外半導體產業的合作與交流，並且限制化合物半導體材料和生產設備進口。無論從商業價值還是國家安全角度考慮，大力發展半導體產業，特別是化合物半導體製造產業已迫在眉睫。

為了完成化合物半導體的整體技術的構建，做到整體供應鏈完全自主知識產權與技術自主，富麗在半導體製程設備、測試設備及封裝設備上投資，自主研發，搭配自主創新技術，能快速趕超世界先進水平。所有投資圍繞著突破國際對中國的圍堵封鎖，因此結合相關資源進行投資實現產業化運作，這不僅是中國在化合物半導體這一戰略領域，縮小與歐美日等發達國家差距的實質性舉措，也將是落實大陸國家戰略、助推地方經濟發展、護航產業轉型升級的有效途徑。

本次人大會，蔡培輝對中評社稱，他提出三個建議：第一是「凝聚兩岸科學技術，將中藥材技術創新、綠色製造、智能製造植入脫貧攻堅決戰」。長期以來，中藥飲片存在基源的混亂、產地混淆、泡製不規範及倉儲養護、包裝運輸、市場監管等諸多問題，嚴重影響中藥類產品的良性發展。

他說，大陸近年赴台考察學習中醫大健康發展的團隊越來越多，台灣發展的成效和模式給大家留下了很深的印象。因此，他建議：在大健康的背景下，凝聚兩岸合力，在資源配置、科技合作、產業協同、市場營銷等方面拓展合作空間，必將形成較強的互補性，對兩岸大健康產業的發展助益都十分巨大。

第二是用大數據「智慧黨政宣傳平台」加強基層黨建工作全覆蓋的建議。 第三則是「讓新的階層社會人士統戰工作在基層實起來」的建議。