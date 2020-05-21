聯想楊元慶建議大陸官方 將PC作為「戰略必需品」

身兼中共第13屆全國人大代表的聯想集團董事長兼CEO楊元慶在今年大陸全國兩會提案，建議大陸官方將個人電腦作為「戰略必需品」，採取個人電腦補貼政策，並將補貼政策向欠發達地區和城市低收入群體傾斜，以縮小數位鴻溝。

據《觀察者網》報導，楊元慶在題為「關於促進個人電腦消費升級，充分發揮生產力和創新工具作用的建議」中提出兩項建議：

一、支持企業應用新技術進行個人電腦產品升級並予以研發支持，提升個人電腦供給質量。

二、建議將個人電腦作為戰略必需品，出台相應的促消費政策，縮減數字鴻溝。

廣州日報報導，楊元慶認為，個人電腦絕不僅僅是消費品，還是生產力工具。在抗擊疫情中，無論是線上教育、線上醫療、線上辦公還是線上零售，都離不開PC、智能手機等「居家生產力」設備產品。

楊元慶指出，個人電腦的社會生產力和創新工具作用日益凸顯，但中國個人電腦城鄉滲透率差距明顯，與發達國家差距較大。

根據中國社會科學院信息化研究中心發布的報告，截至2019年，中國與發達國家PC滲透率（每百人PC保有量）差距仍較大，與世界主要發達國家相差高達50個百分點。

楊元慶建議，廣東等省市開始推廣的「家電下鄉」補貼政策進一步擴大範圍。補貼資金可由各級財政統籌安排和企業讓利共同承擔的方式，真正讓廣大消費者受益。

他強調，促進信息產品消費，加大PC等智能設備的滲透率，對於實現消費升級、促進新型信息基礎設施建設、發展智慧經濟、擴大出口、提升教育水平、實現鄉村振興等方面都有巨大的推動作用。