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陸規模工業增加值 上月負轉正

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年1-4月，中國大陸規模以上工業增加值較去年同期下降4.9%，是多年未見的負增長。不過，4月規模以上工業增加值由前一個月下降1.1%轉為增長3.9%。大陸工業和信息化部（簡稱「工信部」）部長苗圩說，「由負轉正，這是一個非常積極的信號。」

苗圩在20日舉行的國務院新聞辦公室發布會上指出，中國大陸第2季工業經濟運行可望延續回升態勢，預計下半年工業經濟的運行狀況或好於上半年。

中新社報導，目前中國復工復產提速擴面，產業鏈供應鏈保持穩定。截至5月18日，大陸全國規模以上工業企業平均開工率和職工復崗率分別達到99.1%和95.4%，基本達到正常水平。　　

苗圩表示，大陸多數行業已恢復增長，原材料行業生產增速轉正，機械行業生產逐步回升，輕工、紡織等消費品行業持續恢復。汽車銷量更在連續21個月下降後，於4月第一次實現正增長。　　

苗圩指出，中國高技術製造業增加值增速3月和4月分別反彈至8.9%和10.5%，快於整體規模以上工業增加值增速。電子信息行業加快恢復，4月集成電路產量增長了29.2%，電子元件產品產量則增長了59.2%。

他說，疫情對中國工業經濟的影響只是階段性的，總體是可控的，不會改變中國經濟長期向好的發展基本趨勢。　

苗圩並預期，隨著更大力度宏觀政策推出和實施，復工復產持續推進和各項擴內需政策效果顯現，第2季中國工業經濟運行將可望延續回升態勢。如果全球疫情能够逐步得到控制，經濟能够逐步恢復，預計下半年工業經濟的運行狀況或好於上半年。

工信部運行監測協調局局長黃利斌在同一場記者會上則表示，大陸醫用防護服日產量由最初的不足1萬件目前已經提升到70多萬件；紅外溫度傳感器日均交付量也由非疫情期間的1.5萬顆擴大到50萬顆。　　

黃利斌指出，在疫情初期防護服等醫療物資需求激增、供應緊缺的情況下，工信部向生產企業派駐特派員，積極幫助企業協調解決生產設備、原輔材料、運輸物流等突出問題，推出了資金保障、技改扶持、政府收儲等多種舉措，加快推動復工復產，擴能擴產。　　

黃利斌表示，隨著全球疫情的持續蔓延，相關國家對醫療防護物資的需求也呈快速擴展趨勢，中國大陸全力組織企業生產，在做好國內疫情防控的基礎上，盡力增加對外供應，盡己所能為世界抗疫提供有力支持，有效支持了全球抗擊疫情。

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