昆山書記會立訊董事長王春來 希加快5G天線等發展

昆山市委書記吳新明今天到位於昆山錦溪鎮的立訊集團調研，與立訊集團董事長王來春座談，希望立訊加快推動智慧產品電子元件、5G天線、智慧模組等專案發展，爭取早日達到計畫目標。

蘋果連接器主要供應商立訊集團動向極受台廠關注，目前集團在台關係企業有宣德、美律及轉投資和碩。「日經亞洲評論」日前報導，蘋果公司建議立訊精密投資iPhone及MacBook金屬機殼供應商可成，藉此分散供應鏈，為公司提供除鴻海以外另一供應商選擇，顯示立訊與台廠的關係將日益密切。

從富士康作業員蛻變成立訊董事長王來春，其創業歷程也一直為人津津樂道。

昆山市政府所屬的微信公號「昆山發布」披露， 吳新明今天在昆山錦溪鎮的立訊集團，與王來春討論立訊集團在昆山的專案建設有關事宜，積極協調解決企業生產經營和專案計畫遇到的問題。

吳新明指出，立訊集團是昆山智慧製造行業領域的重點企業和重要力量，要實現新跨越，在激烈的行業競爭中保持定力、激發活力，加快推動智慧產品電子元件、5G天線、智慧模組等專案進度，爭取早日早日見效。

吳新明強調，今年以來，立訊集團面對外部風險挑戰，依然保持快速增長，成績實屬不易。昆山要積極構建一流營商環境，協助企業逆勢做大做強，全力以赴把失去的時間搶回來、把落後的任務補起來。

王來春除感謝昆山對立訊集團的支持，強調昆山是立訊集團的重要基地，會積極推動創新專案發展，全力加快進度，確保按照既定目標完成年度任務。

立訊集團昆山廠區2009年落成，立足昆山布局全球，以每年新增一座工廠的速度成長，不斷擴大研發投入，形成涵蓋電腦、消費電子、通信、汽車、醫療等多領域的大型現代化集團企業，成為大陸電子製造行業的龍頭企業。

「昆山發布」指出，今年1至4月，立訊集團逆勢增長，工業總產值年增11.76%。調研中，吳新明詳細了解立訊集團的經營狀況和專案計畫的問題困難，希望企業在疫情防控同時，注重以創新求突破，擴大技術研發和成果轉化，加快推進專案計畫。