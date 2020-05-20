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兩會前夕 數位央行官員建議修訂商業銀行法

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行官員認為，應修改「商業銀行法」，大數據、雲計算、人工智能等技術今日廣泛被應用於金融領域，法規也應該隨之改變。照片／新華社
中國人民銀行官員認為，應修改「商業銀行法」，大數據、雲計算、人工智能等技術今日廣泛被應用於金融領域，法規也應該隨之改變。照片／新華社

大陸兩會召開在即，數位央行官員今（20）日建議修訂商業銀行法，並納入2020年度立法計畫和重點項目，完善立法調整範圍及業務規則等。

大數據、雲計算、人工智能等技術今日廣泛被應用於金融領域，改變金融產業，而金融法規也應隨之變化。大陸央行旗下「金融時報」今日引述全國人大代表、中國人民銀行昆明中心支行原行長楊小平表示，應修改「商業銀行法」，加強立法頂層設計。

楊小平建議，將非銀行機構從事銀行業務、民間金融機構等主營業務涉足存貸款業務的金融組織均納入「商業銀行法」監管範圍，並根據商業銀行的經營範圍、體量等明確差異化的監管要求。

上海證券報報導，大陸央行南京分行行長、全國人大代表郭新明則指出，商業銀行法已經成為金融立法明顯弱項；從法治實踐看，近期發生的一些銀行重大違法經營活動、個別中小銀行風險事件、少數銀行高層腐化墮落行為等，是銀行法立滯後的結果。大陸現行的商業銀行法頒布於1995年，歷史局限性顯而易見。

他建議，全國人大常委會、國務院應將商業銀行法修改納入2020年度立法計畫和重點項目，予以足夠重視；在立法中明確推行科學動態的市場化分類監管制度，促進銀行業差異化、特色化發展。

郭新明建議，以銀行資產規模為主要分級標準，同時結合銀行當前市場地位、風險承受能力、業務經營特色、主要立足區域等多方面指標作為參考因素，將大陸銀行持牌等級大體分為A級（全功能型銀行）、B級（專業型銀行）、C級（區域型銀行）三級牌照。

在防範化解金融風險方面，楊小平建議，建立專章，對銀行業市場退出的核心規則進行系統規定。完善危機處置法律規範，統籌建立銀行業非破產清算制度，明確破產特殊規則。

全國人大 大陸央行 破產

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