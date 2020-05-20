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小米Ｑ1營收增13.6% 獲利增10.6%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
小米集團今（20）日發布第1季財報，營收人民幣497.02億元，年增13.6%。照片／香港中國通訊社
小米集團今（20）日發布第1季財報，營收人民幣497.02億元，年增13.6%。照片／香港中國通訊社

小米集團今（20）日發布第1季財報，營收人民幣497.02億元，年增13.6%，非國際財務報告準則計量下經調整，獲利人民幣23.01億元，年增10.6%。

新京報報導，財報顯示，小米第1季智慧手機收入達人民幣303億元，年增12.3%；智慧手機銷量達2,920萬部，年增4.7%，平均售價（ASP）年升7.2%。

此外，互聯網業務收入年增38.6%，達人民幣59億元，占總收入比率也創下新高，達到11.9%。小米指出，公司互聯網服務的用戶活躍度和使用時長，在首季都明顯增加。

小米集團在財報中指出，ASP上升主要是由於第1季發布的5G及其他高端智慧手機型號的拉動。到3月，公司在大陸的5G智慧手機銷量市占率達14.1%，而根據Canalys的數據，小米在大陸市場達到25.9%的5G市場滲透率，也高於市場平均。

3月，MIUI月活躍用戶數達3.3億，年增26.7%，其中，大陸地區的MIUI月活躍用戶數為1.1億。期內廣告收入達人民幣27億元，年增長16.6%，遊戲收入達人民幣15億元，年增80.5%。

小米集團今日股價漲1.1%，收港幣12.8元。

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