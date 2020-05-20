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陸工信部：產業鏈有經濟規律 不要過分政治化

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導

貿易戰、新冠肺炎相繼爆發，使產業鏈、供應鏈成為各國高度關注的國安議題，大陸對產業鏈外移更感憂心。但大陸大陸工業和資訊化部部長苗圩今天在國務院新聞發布會中說：「我們要關注、要關心，但是不要把它過分政治化。」

苗圩說，最近工信部的一項調查顯示，大約有40%外資企業表示近期還要擴大對大陸投資。 「我相信所有的企業家都會有一個正確的判斷，有一個正確的選擇。」苗圩表示。

綜合大陸媒體報導，苗圩強調，大陸對穩定產業鏈、供應鏈仍充滿信心，對外開放的大政策不改變，也反對貿易保護主義、單邊主義。

他指出，從總體上來看，大陸的產業體系完整，產業鏈完整，特別是大陸是一個大市場，「這個誘惑力是巨大的，誰要是不顧這種客觀規律，違反客觀規律，那就會受到規律的懲罰。」

苗圩說，有可能你轉移了，別的企業就進來了，失去的市場再想把它奪回來，那要付出加倍的努力。

他指出，產業鏈在國際上有經濟規律，不以某些人的意志為轉移，更不要更多摻雜一些政治方面的因素。企業一般都是在靠近大市場的地方布局自己的產業鏈，一般都會選擇相對成本比較低的地方設置自己的企業。

他緊接著說，工業體系完整、製造業體系完整也是非常重要的一個因素，還有國際物流運輸，以及現在疫情造成的單邊主義、貿易保護主義等，企業對這些因素企業都會冷靜考慮。

苗圩表示，中國需要做好自己的事情，政府要樹立為企業服務的思想，創造更好的營商環境，一個公平競爭的市場秩序，保護智慧財產權，打擊不法做法。

中國大陸的4月外人直接投資恢復增長，實際使用外資(FDI)為101.4億美元，年增8.6%。

台灣對陸投資：前四月和4月均增六成以上

經濟投審會今天公布統計，前四月台資赴陸投資額，比去年同期成長63.31%；4月對陸投資額也年增60%。

台商赴陸投資部分，前四月投資件數為175件，年減9.33%；投資額23億8,084萬美元（約新台幣714.2億元），年增63.31%。投審會指出，主因是1至2月核准國喬石油化學股份有限公司以3.76億餘美元，在大陸地區投資設立泉州國亨化學有限公司；廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資大陸地區投資事業達富電腦(常熟)有限公司等大型投資案所致。

4月台資赴大陸投資數為44件，投資額為3億7,140萬美元，成長60%。

外資 新冠肺炎

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