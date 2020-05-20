拉世衛背書 大陸全國政協：外國造謠抹黑不能得逞

針對疫情開始時隱瞞不透明、出口醫療物資質量問題嚴重、和大陸過度宣傳協助或領導各國抗疫，大陸全國政協發言人郭衛民20日下午表示，有些政客或者是出於國內政治需要，試圖轉移視線、推卸責任，或者是出於意識形態的偏見，指責中國，造謠抹黑。這樣的圖謀是不能得逞的。世衛組織也表達反對。

大陸全國政協今天午舉行會前記者會，郭偉民稱，按大會要求，疫情防控要求，採視訊會議舉行。郭在人民大會堂一層新聞發布廳回答提問，記者則是位於梅地亞中心的多功能廳，時間達50分鐘。

郭衛民宣稱，中國出口大量的醫療物資，存在問題的只是極少數，中國大陸政府對此零容忍，有關部門已採取了嚴格措施，以確保醫療物資質量，規範出口秩序。

郭衛民表示，病毒是全人類的共同敵人，人類戰勝各種重大疫情的歷史表明，加强團結合作至關重要。近期美國等少數國家一些政客將疫情政治化、汙名化，製造輿論，對中國進行抹黑，他們渲染病毒來自中國、來自武漢，還有人宣稱中國提供抗疫援助是「為了提升地緣政治影響力，是為了爭奪世界領導權」等。這些政客或者是出於國內政治需要，試圖轉移視線、推卸責任，或者是出於意識形態的偏見，指責中國，造謠抹黑。這樣的圖謀是不能得逞的。

關於對外援助問題，郭衛民強調，中國向有關國家提供抗疫援助是真誠的。在中國疫情最嚴重的時候，很多國家對中國施以援手，至今銘記在心。當疫情在其他國家蔓延，中國向這些國家用各種管道提供力所能及的幫助，都是希望這些國家能盡早地控制疫情，挽救更多的生命。以此來指責中國高調文宣，甚至說「中國要爭奪世界領導權」，這是毫無道理、十分狹隘的。

郭衛民表示，當前，不少國家正在開展抗擊疫情的艱苦鬥爭，中國對此感同身受，願與國際社會一起，攜起手來，共同努力，爭取早日戰勝疫情。中國願同世界各國一起，共同構建人類衛生健康共同體，共同構建人類命運共同體。