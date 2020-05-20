美制裁大陸物流公司 陸外交部：立即取消非法制裁

美國宣布對一家位於上海的物流公司實施制裁，美方指出這家公司與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作，大陸外交部發言人趙立堅20日表示，中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

環球時報報導，趙立堅指出，大陸一貫反對美方單邊制裁和所謂的長臂管轄，長期以來，國際社會各方在國際法框架內，同伊朗開展友好合作，合理合法，理應受到尊重和保護，中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅強調，在當前國際社會共同對抗新冠肺炎疫情的關鍵時刻，美國仍在大搞單邊主義和所謂極限施壓，與國際社會團結抗擊疫情的努力背道而馳，嚴重違反人道主義精神，中方敦促美國立即改弦更張，糾正錯誤做法。