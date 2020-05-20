聯想Q1獲利大跌64% 楊元慶：工廠關閉拖累獲利急跌

全球最大電腦製造商龍頭聯想集團，20日公布第1季財報（2019/2020財年第4財季），受新冠肺炎疫情影響，獲利4,300萬美元，年減64%；營收為105.8 億美元，年減 10%。

聯想集團20日下跌0.91%，收港幣4.34元。

香港經濟新聞報導，聯想集團董事長楊元慶表示，上季是集團傳統淡季，加上大陸工廠疫情期間關閉，尤其主要生產智慧手機的武漢廠房幾乎損失整個季度的產能，收入下滑的同時仍需支付營運固定成本，而令盈利跌幅高於收入跌幅。

他指出，目前聯想在大陸產能已經完全恢復，同時疫情期間遠程辦公、網絡教學等湧現出新機遇。

楊元慶認為，不少客戶雖然採取成本控制措施，但仍加大在IT（資訊科技）基建的投入，遠程辦公未來將成為「新常態」，為集團個人電腦、數據中心業務帶來強勁需求。

雖然集團目前依然面臨零部件短缺問題，但他有信心可每個月逐步改善，而滿足市場旺盛需求。

每日經濟新聞報導，楊元慶指出，未來儘管世界仍然充滿不確定性，憑藉「卓越運營」和「全球資源，本地交付」的核心競爭力，聯想有信心繼續把3S戰略（智慧物聯網Smart IoT、智慧基礎架構Smart Infrastructure、行業智慧Smart Verticals）執行推向深入，並把握居家辦公、遠端教育等新常態和新基建帶來的增長機遇。

在硬體產品亮點方面，受惠於宅經濟，遊戲PC增長尤為迅猛，上季營收就大幅增長超過50%，全年營收增長33.7%。

同時，工作站、ChromeBook、顯示器、輕薄筆電等幾乎所有細分品類中，聯想營收都呈現兩位數的年增率。

值得一提的是，聯想今年第1季聯想在全球個人電腦市場佔有率為24.4%，領先競爭對手惠普和戴爾。

根據Strategy Analytics的數據，2020年第1季，聯想筆電的出貨量在上季逆勢增長1%，是唯一實現筆電出貨量正增長的廠商。

在大陸PC市場，聯想營收市場佔有率上季也逆勢增長1.4個百分點，全年營收市場占有率創下39.3％的歷史新高，穩居第一。

研究機構Gartner上個月表示，受新冠肺炎大流行的影響，2020年第1季全球個人電腦出貨量下降12.3%，創下2013年以來最大的跌幅。

另外，聯想上季智慧化轉型業務同樣增長強勁，智慧物聯網業務營收年增105%，軟體與服務業務營收年增38%，占到集團整體營業額的8%，成為重要的轉型催化劑。

成立不久的雲網融合業務取得亮眼成績，年營收已超過人民幣1億，並繼續布局未來通信，目標是構建基於雲服務的5G網路；軟體與服務業務實現強勁突破，年營收增長43%，達到人民幣243.5億。