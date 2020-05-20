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納斯達克：瑞幸咖啡將於美東時間20日復牌

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
瑞幸咖啡發布公告，表示已接到那斯達克交易所的退市通知。圖／歐新社
瑞幸咖啡發布公告，表示已接到那斯達克交易所的退市通知。圖／歐新社

納斯達克公司19日表示，計畫於美東時間5月20日上午7時，恢復瑞幸咖啡的交易。

瑞幸咖啡19日發布公告，已於15日收到納斯達克的除牌通知，因該公司在年度報告中公告與虛假交易有關的公共利益問題。

瑞幸咖啡指出，計畫與納斯達克進行聽證會，聽證會通常安排在交易所收到請求日期後的30至45天舉行，在聽證會結果出爐前，將繼續在那斯達克上市。

針對瑞幸咖啡被納斯達克要求退市，瑞幸咖啡董事長陸正耀20日凌晨發布聲明出，那斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此他個人深感失望和遺憾。

陸正耀在聲明中，首先對於瑞幸咖啡事件造成的惡劣影響，向投資人、全體瑞幸員工和客戶道歉，不過他認為，瑞幸已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改，但那斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

他還表示，堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自運營以來每年的營收都在持續增長。「我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人。」

陸正耀還指出，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

此外，瑞幸咖啡董事會於5月12日，終止了首席執行官錢治亞和首席營運官劉劍的職務，要求二人從董事會辭職，並收到了辭呈。

那斯達克於4月7日停止瑞幸咖啡的股票交易，目前瑞幸咖啡處於停牌狀態。

在停牌之前，瑞幸咖啡股價今年已下跌了89%。

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