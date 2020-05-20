LPR 按兵不動 人行5月降息恐無望

如市場預期，今（20）日最新出爐的5月貸款市場報價利率（LPR）保持不變。分析師認為，考慮到當前經濟金融形勢，貨幣政策寬鬆方向沒有改變，未來降準、降息仍將適時啟動。

據大陸全國銀行間同業拆借中心公布的數據顯示，今日LPR報價為1年期LPR報3.85%，5年期以上LPR報4.65%，與4月報價保持不變，符合市場預期。

中國人民銀行15日在MLF（中期借貸便利）到期的第二天選擇縮量續作，但利率未如市場預期下調，市場認為今公布的LPR同樣將保持不變。

中信證券固定收益首席分析師明明表示，本月MLF利率不變，LPR也不變，符合市場預期。目前可能更多依靠改革降成本，比如存量貸款切換。預計6月逆回購和MLF利率仍有可能小幅下調，屆時LPR可能繼續下降。

民生銀行首席研究員溫彬認為，在全國兩會召開前，貨幣政策會保持相對穩定，主要還是進一步觀察，看政府工作報告對今年工作目標的具體設定。

溫彬預計，6月開始降準和降息都還是有空間和必要的。他分析稱，政治局會議明確將研究推出包括提高財政赤字率、發行特別國債、增加地方政府專項債券規模等，這些都需要全面降準，使銀行獲得長期低成本資金來配置，有助於降低無風險收益率的利率，引導債券市場直接融資成本的下降。

海通證券分析師姜珮珊認為，息差制約LPR報價加點數下行。人行在去年8月啟動LPR改革，使貸款利率與LPR掛鉤，來促進實體貸款利率下降。受益於貨幣寬鬆，銀行市場化負債成本明顯下降，但占比最大的存款成本卻繼續上升，並回升至2015-2016年水準，顯示存款競爭壓力仍大。預計後續LPR報價的壓降可能主要依靠政策利率的調降。

未來是否仍有降息空間？東方金誠首席宏觀分析師王青認為，5月出於政策節奏等因素考慮，MLF及LPR降息過程暫停，但未來一段時間貨幣政策邊際寬鬆還有空間，降息過程將會持續推進。

王青預計，即將召開的全國人大政協兩會上，將推出一系列方案，要求財政政策、產業政策進一步發力，屆時貨幣政策也將積極配合。