才炒完口罩…「倒爺」盯上了頭盔

因「一盔一帶」政策在部分城市落地，頭盔價格水漲船高，讓民眾苦喊：「年初搶不到口罩，現在搶不到頭盔。」據報導，造成頭盔價格飆漲的「黑手」，是原本炒口罩的那批「倒爺」，這波熱潮也使中國頭盔產業相關企業近月來新增高達逾3500家。

「現在頭盔市場上甚至存在四、五手販子，通過層層加價把價格炒起來了，也造成了市場的虛假繁榮。」浙江義烏一名庫存尾貨二手商柯雲（化名）說。

中新經緯報導，通過倒買、倒賣以賺取中間差價的「倒爺」們，在今年年初的口罩、額溫槍等防疫物資的搶購潮中火了一把。如今，同一批「倒爺」盯上了頭盔。

據報導，廣州市瑰意琦行創始人之一黃磊表示，頭盔本身製作工藝不複雜，像市面上的內網式夏盔，主要就由殼體、內網、鏡片三部分組成，物料成本大多不到20元。但在電商平台，不少頭盔售價已漲至100元以上。「只能說以前炒口罩的那幫人現在又來炒頭盔了，其實都是『倒爺』在操作。」黃磊表示。

黃磊說，導致市場過熱的現象除了有政策因素，更大的原因是人為哄抬。突然爆發的需求、激增的利潤差價、巨大的市場缺口，這些都成了「倒爺」眼中的商機。

報導稱，「倒爺」之前以將庫存買空賣空，惡意抬高口罩、額溫槍的市場價格，如今轉戰頭盔市場，類似的「劇本」開始上演。長年從事電商和二手生意的柯雲本也想分一杯羹，但因市場實在太亂，加上很難找到正規貨源，沒幾天就決定退出。

他表示，他的身份是二手商，而隨著求貨信息激增，這一市場開始衍生出三、四甚至五手商，「大家不停地在加價倒賣，其實都是信息販子，手裡基本沒幾個有貨的。」

頭盔搶購潮會持續多久？知名經濟學家宋清輝認為，相較於口罩，炒頭盔是由政策催生出來的，隨著政策「威力」逐漸消減，預計不會出現當初的「口罩商機」，待產能過剩，供大於求之際，就會出現價格回落至以前的水平，甚至還會更低。

證券時報報導，天眼查專業版數據顯示，自2020年4月21日公安部部署「一盔一帶」行動以來，截至5月18日，中國共新增3503家頭盔產業相關企業，主要分布在東部沿海。