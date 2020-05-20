陸工信部：外貿中小企業遇到困難較大 正密切關注

大陸工信部部長苗圩20日在國務院新聞發布會上表示，經濟全面的復甦還需要時間，當前中小企業發展仍然面臨著複雜和嚴峻的局面，隨著疫情在全球加速蔓延，除了防疫有一些特別的行業受到影響以外，最近一個特別突出的問題就是外貿企業，特別是外貿的中小企業遇到的困難比較大。

澎湃新聞報導，苗圩指出，這些都是新情況、新問題，工信部還在密切關注，也準備針對不同的特殊行業出臺更有針對性的幫助中小企業的各項政策，來支持廣大的中小企業渡過眼前的難關。

至於幫助中小微企業紓難解困採取哪些措施，苗圩表示，各部門各地方及時出手，打出了一套幫助中小微企業政策的組合拳，分別是加大減稅降費，降低企業負擔；加大金融支持，保證中小企業不至於因為現金流的中斷而走入困境；優化政府公共服務，推動企業創業創新

苗圩表示，下一步還將繼續發揮好國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室的作用，堅持市場化的方向，會同有關部門針對中小企業存在的問題，加強分類指導，精準幫扶。

一方面，要狠抓各項惠企政策措施的落地落實，進一步加大金融對中小企業的支持，加大清欠力度。同時規範各地涉及中小企業的各項收費，讓廣大中小企業獲得實實在在的獲得感。

另一方面，還要不斷培育中小企業生存和發展的內生性的活力和動力，因為外因是變化的條件，內因才是變化的根本，引導中小企業專注於細分領域，努力的走專精特新的發展道路，能夠術業專攻，集中所擅長的實業和行業，能夠揚長避短，克服自身的不利條件，發揮好自身的作用。