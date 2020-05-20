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商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

長實爆冷門 49.5億元拿下安達臣道首置地

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電

港府首次以賣地方式推出的首置上車盤項目批出。該幅位於觀塘安達臣道地皮昨天由長實爆冷中標，成交價49.51億港元（約6.4億美元），每方呎樓面地價僅4546港元，為市場預期下限，相比2018年初華懋投得之同區私宅地每方呎樓面地價1.2萬港元大跌62%，料與首置盤條款複雜及疫情影響有關。

文匯報報導，長實上一次買入政府官地已是4年前、2016年以19.53億港元投得沙田九肚麗坪路住宅地。長實執行董事吳佳慶表示，集團對投得地皮感到欣喜，冀透過有關發展項目為香港之房屋供應作出貢獻。據悉，安達臣道地皮可建1700伙，當中1000伙屬首置單位。

報導指出，項目上周五收到9份標書，除長實，還包括中海外、信置、嘉華國際、佳明集團、會德豐地產，而恒地與遠東發展及帝國集團合資參與，但最終由長實以最高價中標，意味其他多間大孖沙與合組財團的出價更低。

中原測量師行張競達表示，招標結果反映發展商看淡後市，不排除有「執死雞」(撿便宜)心態。

另外，萊坊執行董事林浩文認為，疫情肆虐下，項目賣地條款複雜，加上首置單位比例較多，令地皮價值下降。而地區配套不足、投資額大等因素亦都會影響出價。但他認為今次地皮帶有指標作用，發展商對發展首置盤態度亦正面，相信政府會在未來一些合適地皮（如東北發展區）出售上加入相關首置條款，以私人發展商力量去加快公共房屋的興建。

香港 疫情 觀塘

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