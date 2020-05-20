港失業率飆至5.2％…10年新高 逾20萬人丟飯碗

受疫情影響，香港最新失業率升至10年來新高，統計處昨日最新數字顯示，失業率由今年1月至3月份的4.2%，急升到2月至4月份的5.2%，新增4萬人掉飯碗，使失業大軍增至逾20萬人；餐飲服務活動業高達12%是重災區。專家說，第三、四季失業率恐升至6%以上。

文匯報報導，數據顯示，各行業失業率均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業、專業及商用服務業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業均明顯上升。就業不足率的上升則主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及教育業。

勞工及福利局長羅致光表示，疫情導致勞工市場急劇惡化，失業率及就業不足率分別升至逾10年及15年來的高位，總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，3月過後的就業情況有惡化趨勢，加上疫情未完全過去，社會事件又再重現，且外圍經濟環境存在許多未知因素，相信下半年失業率恐會升到6%，但未必會去到SARS時的8%，主要因為政府有推出『保就業』等措施。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠在接受香港文匯報訪問時亦指出，失業率升至5.2%屬預期之內，且數據滯後，加上即將有大學畢業生投入勞工市場，料今年第三季、第四季有機會升至6%。

他表示，疫情下許多企業的招聘意願均受影響，甚至暫停原先的招聘程序，「例如有些企業仍實施在家工作，如今請新人都難以接受培訓，我們收到的職位空缺下跌了逾50%。」他也認為政府推出的「保就業」措施確實起到作用，令部分企業暫緩裁員計畫。