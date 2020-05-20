林鄭月娥點頭 史美倫獲核准再任港交所主席
港府昨天表示，特首林鄭月娥已核准史美倫再度出任香港交易所主席，任期即時生效，直至2022年股東周年大會完結後屆滿。
新華社報導，港府深信在史美倫的領導下，港交所會致力進一步提升香港的市場競爭力，並鞏固香港作為區內首選集資及風險管理平台的地位。
史美倫是在2020年2月被再度委任為港交所董事會成員，任期兩年，直至該公司于2022年舉行的股東周年大會完結為止。
史美倫2018年成為港交所歷史上第一位女主席，擔任香港金融領導委員會委員，曾任香港金融發展局主席。她曾在2001年至2004年擔任中國證監會副主席。
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