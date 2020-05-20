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商務客申請免檢疫回港倍增 近千件獲批

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
深圳灣口岸。圖/香港巴士的報
深圳灣口岸。圖/香港巴士的報

隨着香港與大陸疫情逐漸回穩，港府本月4日起再擴大豁免檢疫類別，涵蓋在大陸設廠的港商，回港後可獲豁免14天強制檢疫，工貿署最新數據顯示，至今共批出970件申請，涉及逾1700人。

至於正在醞釀的粵港澳互認檢疫安排，傳出有港商獲邀接受「測試」，入境深圳光明區時可獲豁免強制檢疫14天，但根據大陸發出的通告，當事人需要在通知發出7天內一次入境驗核有效。

香港巴士的報報導，目前從大陸入境香港，仍須接受14日家居檢疫，隨着兩地疫情緩和，香港欲逐步重啟經濟，港府本月4日起再擴大可豁免強制檢疫的人士或類別，當中包括在大陸設廠的港商。

工貿署表示，截至本月15日，獲批的申請當中，有54件申請，共涉及98名人士因為符合政府3月最初的豁免類別而獲得批准，跟前一周數目不變。

至於本月4日的新增豁免類別，則已有約970件申請、涉及約1730名人士符合申請而獲得批准，較接受申請首周時僅批出320件、涉及約600人，數目顯著增加。

根據規定，每家公司會有兩個名額，可申請豁免返港後接受14日強制檢疫，當局數字顯示大部分申請公司均有用盡名額。

值得留意的是，截至本月15日，工貿署就兩個豁免類別共接獲超過4300件申請，較新增豁免類別接受申請的首周所接獲的約2200件申請，數目急增近1倍，反映業界對新措施漸見踴躍。

對商界指大陸仍未同步放寬14日檢疫限制，粵港澳三地近日正研究落實互認檢疫認證安排，更有港商已率先接受「測試」，前往位於東莞的廠房後，可獲豁免強制檢疫14天，已有港商19日獲發通知受邀接受「測試」，入境深圳光明區時可獲豁免強制檢疫14天。

根據大陸部門所發出的通告，當事人若符合審核條件，入境後可免於集中及居家隔離醫學觀察，但需要在通知發出7天內一次入境驗核有效。入境後，當事人的活動範圍需要限於指定的社區之內，並須由接待單位專人專車轉運，納入居住地社區工作小組網格化管理。

香港 疫情 深圳

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