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蔡英文就職演說全文 8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

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大陸稱 1月3日起即持續向台灣通報疫情信息

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
圖為第73屆世界衛生大會18日在瑞士日內瓦世界衛生組織總部透過視訊召開，世衛組織總幹事譚德塞於會中發表談話。（新華社）
圖為第73屆世界衛生大會18日在瑞士日內瓦世界衛生組織總部透過視訊召開，世衛組織總幹事譚德塞於會中發表談話。（新華社）

據新華社報導，大陸早於1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，並自當日起，持續通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫渠道，向台灣疾控部門通報大陸疫情信息和分享相關技術資料。

台灣參與世界衛生組織獲得前所未有的國際聲援後，大陸近日除一再痛批台灣「以疫謀獨」，也積極採取輿論攻勢形塑大陸「維護台胞健康福祉」的形象。新華社20凌晨再發布「新冠疫情防控涉台紀事」，列出自去年底以來大陸協助台灣防疫的大紀事。

新華社稱，「疫情發生後，大陸各地各有關方面踐行『兩岸一家親』理念，高度重視、切實維護台胞健康福祉，積極為在大陸台胞提供防疫服務和生活幫助，持續向台灣疾控部門通報疫情信息和分享技術資料，努力協助滯留湖北台胞儘早返鄉，協助台企有序復工復產。」

報導指出，「在各方共同努力下，沒有一名在大陸台胞因感染新冠病毒而失去寶貴生命，沒有一家台資企業發生聚集性感染，在大陸確診的5名台胞得到及時救治並很快痊癒。」

新華社批評民進黨當局和「台獨」勢力，「挾洋自重，惡毒攻擊世界衛生組織及其負責人，炒作參與世衛組織議題，企圖挑戰一個中國原則，借機謀『獨』。」

新華社還依時間順序整理出大陸在這次新冠肺炎疫情防控中的涉台重要事件，包括大陸自1月3日起，就啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制。1月12日，大陸還向台灣通報與世衛組織分享新冠病毒基因序列情況和獲取相關基因序列途徑的信息。

報導並列出，2月12日，基於符合「一個中國原則」的安排，世衛組織邀請台灣衛生研究院生物科技和藥物研究所研究員徐祖安、台灣大學醫學院教授陳培哲以電話音頻連線方式參與全球研究和創新論壇。

2月27日，世衛組織邀請台灣專家楊季融參加2020-2021北半球流感疫苗毒株組分信息通報會。

3月10日，世衛組織邀請台灣專家池宜倩參加疫苗免疫戰略諮詢專家工作組會議。

3月31日，世衛組織邀請台灣專家江正榮參加第四屆全球疫苗免疫研究論壇。

4月15日，根據世衛組織發布的信息，世衛組織秘書處向台灣衛生專家通報全球新冠肺炎疫情信息。

新華社表示，截至5月18日，大陸方面向台灣疾控部門通報疫情信息和分享相關技術資料累計達155次。

疫情 流感疫苗

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