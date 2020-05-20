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爆假帳醜聞 大陸連鎖咖啡瑞幸恐遭納斯達克下市

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
大陸本土連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」因假帳風波，恐遭納斯達克交易所除牌。（路透）
大陸本土連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」因假帳風波，恐遭納斯達克交易所除牌。（路透）

曾多次揚言要超越星巴克的大陸本土連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出已於5月15日收到美國證管會（SEC）上市資格部門（Listing Qualifications Staff）的通知，納斯達克交易所決定將其除牌。

對此，瑞幸咖啡回應稱，計畫就此決定要求舉行聽證會，在聽證會結果發布前，瑞幸將繼續在納斯達克上市。聽證會通常安排在提出聽證會請求的30至45天後。

上海澎湃新聞報導，根據披露的文件，SEC上市資格委員會做出除牌決定是基於兩個理由：根據納斯達克交易所上市規則5101，瑞幸咖啡於4月2日披露的虛假交易引發了公眾利益的擔憂；根據納斯達克交易所上市規則5250，瑞幸咖啡在過去未能公開披露有效信息，並通過此前的商業模式進行了虛假交易。

瑞幸咖啡總部位於福建廈門，於2018年1月開始試運營。成立初期，瑞幸透過快速展店和大量補貼消費者，不僅迅速在中國咖啡市場崛起，並以中概股最快的IPO速度，於2019年5月登上美國納斯達克。

今年4月2日，瑞幸咖啡公告，稱自查發現公司首席運營官劉劍財務造假，涉及約人民幣22億元交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。此後，美國多家律師事務所對其發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

在爆發假帳醜聞後，瑞幸咖啡股價大跌。由於納斯達克要求瑞幸咖啡提供更多信息，瑞幸已於4月7日起停牌，其最後成交價為4.39美元。今年以來，瑞幸咖啡股價已經下89%，市值僅剩11億美元。

針對瑞幸咖啡被納斯達克要求退市的消息，瑞幸咖啡董事長陸正耀20日凌晨發布聲明稱，納斯達克不等最終調查結果就要求瑞幸退市，出乎意料，對此他深感失望和遺憾。

陸正耀在聲明中還表示，他堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自運營以來每年的營收都在持續增長。「我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人。」

陸正耀並稱，其質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

咖啡 福建 醜聞 那斯達克

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