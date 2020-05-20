陸籌備進博會 增公衛防疫展區

大陸商務部副部長王炳南18日表示，第三屆中國國際進口博覽會籌備工作進展順利，已簽約的展覽面積超過去年同期。

中新社報導，王炳南在當天的新聞發佈會上表示，第三屆進口博覽會將於今年11月5至10日在上海舉辦，總體框架與前兩屆大體一致，包括國家綜合展、企業商業展、虹橋國際經濟論壇三大板塊。

他說，相比上屆，本屆進博會有更多一流企業和產品來參展，世界500強和行業龍頭企業攜新產品新技術新服務繼續參加，新參展的企業以及小而美的隱形冠軍企業也將帶來本國、本企業的特色產品。

王炳南稱，根據全球經濟的新需求，第三屆進博會還設立了公共衛生防疫展區、節能環保專區和智慧出行專區。目前已有30多家公共衛生領域的世界500強和行業龍頭企業報名參展，展覽面積已超過5000平方米。有關的國家綜合展、虹橋國際經濟論壇以及城市服務保障等重點工作，現在都在按照計劃穩步推進。

作為中國主動向世界開放市場的重要舉措之一，進博會在推動國際採購、促進投資等方面的作用正日益凸顯。據官方統計，按一年計，去年第二屆進博會累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。