安徽前4月貨物進出口 中部第一

合肥海關表示，今年前4個月，安徽省貨物貿易進出口總值1548.7億元（人民幣，下同），規模總值排名中國中部第1位，增速較去年同期增長6.1%，是長三角地區3省1市中唯一正增長的省份。

中新社報導，合肥海關統計，今年前4個月，安徽貨物貿易進出口中出口841.5億元，同比增長3.8%；進口707.2億元，同比增長9%。貿易順差134.3億元，同比減少17.1%，進出口相對更加均衡。4月當月，安徽進出口469.5億元，創月度歷史新高，同比增長31.5%。

此外，民營企業是安徽進出口貿易的主力軍。4月份，安徽民營企業進出口247.5億元，同比增長39.7%，佔比52.7%；外商投資企業進出口134.2億元，同比增長44%，佔28.6%；國有企業進出口87.8億元，同比增長1.7%，佔18.7%。

今年一季度，安徽受國內國際新冠肺炎疫情影響，短期內對外貿進出口造成一定衝擊，進出口總值1079.1億元，較去年同期下降2.1%。但進入4月份，安徽進出口迎來反彈，增速也實現由負轉正，其中機電產品、汽車及零配件、傳統勞動密集型產品出口上升，高新技術產品進口增長較快。

為支持外貿進出口，合肥海關先後出台支持中歐班列發展16條措施，優化中歐班列通關模式，拓展中歐班列業務範圍；出台11條舉措支持綜合保稅區發展，推出便利內銷、信用培育等細化措施；建立重大項目海關聯絡員制度，對重大項目和特色產業，按需定製個性化監管服務方案，實行「一企一策」。