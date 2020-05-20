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天津最大冷庫群 京津物流園動工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

天津港集團與北控集團攜手合作的京津兩地口岸業務聯動重大標誌性工程—京津物流園項目18日在天津東疆港保稅區開工建設。

中新社報導，京津物流園項目位於天津東疆港保稅區西藏路和澳洲北路交口東南側，總投資為5.97億元人民幣，計劃建設3座標準冷庫、2座普通倉庫、1棟綜合辦公樓和配套附屬設施，總建築面積約5.5萬平方米；此外堆場面積約5.5萬平方米，計劃2021四季度完工。

其中，建設標準為單體占地面積約1萬平方米、容量為15000噸的3座冷庫建成後，將成為目前天津港區域內最大的冷庫群。　

天津港（集團）有限公司副總裁許旭波表示，該集團將與北控集團一道，發揮各自比較優勢，藉助北京股東方北京通州口岸項目，通過京津兩地口岸業務聯動，開展面向首都的採購配送、物流中轉及高端進口消費品等相關業務，助力天津港打造中國北方冷鏈物流基地和環渤海進口凍品交易中心，滿足2022年北京冬奧會、大興機場、以及京津冀地區乃至環渤海區域民眾的消費升級需求。

天津港北建通成國際物流有限公司總經理孫旗表示，該項目營運後將依託區位優勢，以倉儲物流設施出租、貨物存儲及相關服務為主，並在此基礎上開展商品查驗服務和加工服務，通過大數據、雲計算、電商平台等科技手段，結合金融服務為現代冷鏈物流行業賦能，探索冷鏈產業的產融結合發展新模式，將園區打造成集國際貿易、冷鏈倉儲、配套加工、商品交易、冷鏈配送和供應鏈金融為一體的綜合性服務平台，帶動天津濱海新區和中國（天津）自由貿易試驗區天津港東疆片區實體經濟高質量發展。

北京 大興機場

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