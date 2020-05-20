蘇州產業鏈全球合作 公布對接圖

蘇州市18日舉行產業鏈全球合作雲對接活動。圍繞生物醫藥、軟件集成電路、汽車及零部件等五個產業鏈，一批投資項目和訂單現場進行了合作簽約，投資總金額將近4000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，大會上，江蘇省委常委、蘇州市委書記藍紹敏再次提及昆山人「拆筆記本電腦招商」的故事：改革開放之初，昆山人把一台筆記本電腦拆開，裡面有1000多個主要零部件，按照「缺什麼補什麼」的原則，一個環節一個環節地進行招商，持之以恒，招來的企業個數越來越多、規模越來越大、檔次越來越高，產業鏈越拉越長。

源於當年的產業鏈招商，如今蘇州已成為中國工業大市，擁有35個工業大類，涉及167個工業中類、489個工業小類，是中國製造業體系最完備的城市之一。蘇州市擁有16萬家工業企業，工業總產值超過3.3兆元。

融入全球產業鏈，蘇州也面臨巨大挑戰。蘇州是中國外貿重鎮，經濟外向度高，全球超200個國家和地區是其貿易夥伴，進出口額達3190億美元。在疫情防控常態化背景下，外貿企業諸多困難出現，比如資金緊張，訂單下降，產業鏈、供應鏈風險上升。

如何提升產業鏈水平？蘇州的答案是圍繞產業鏈做強產業鏈、佈局創新鏈、配置資金鏈、部署服務鏈、謀劃替代鏈、拓展柔性鏈，全力打造世界「頭部工廠」。

在當天活動上，「蘇州產業鏈全球合作對接圖」正式發佈。這張「圖」以1萬家產業鏈重點企業為基礎，建立產業鏈供需數據庫，展示生物醫藥和高端醫療器械、軟件和集成電路、汽車及零部件、智能裝備、新型顯示五個產業鏈分佈圖，以及產業鏈各環節重點企業基本信息和分類。

蘇州期望，通過「對接圖」，加強蘇州企業與全球企業的供需對接，幫助企業積極應對複雜、嚴峻的國際、國內形勢和新冠疫情對經濟造成的影響，從而推動產業鏈體系實現新跨越。

信達生物製藥集團董事長兼總裁俞德超表示，蘇州正傾力打造世界級生物醫藥及健康產業地標。他們這群做藥人會竭盡全力，開發出中國老百姓用得起的高質量生物藥。