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拚新基建 湖南信息大數據中心啟用
由中國電信湖南公司負責建設運營的湖南信息園大數據中心日前啟用，該中心系湖南省人民政府明確的重點工程項目之一，總建築面積近8000平方米，可容納近1100個互聯網數據中心機架，能按需提供骨幹出口帶寬能力。
中新社報導，作為「新基建」七大領域之一，大數據中心是人工智能、工業互聯網等新一代信息技術的重要載體，也是新冠肺炎疫情後穩投資、穩增長、擴內需的重要籌碼。特別是戰「疫」期間，在線教育、遠程辦公、電子政務等公共服務平台、信息消費支撐平台在線用戶激增，網絡流量爆發式增長。
近年來，在政策紅利和數字經濟加速發展雙重刺激下，湖南大數據產業迎來了前所未有的發展機遇，呈現出蓬勃發展的良好態勢。截至2019年底，湖南省大數據直接關聯企業達到4549家，產業營業收入超過600億元人民幣。湖南省工信廳規劃布局的12家大數據產業園產業總營業收入佔到該省大數據產業收入的67%。
目前，湖南建設的湖南東江湖雲數據中心、湖南地理空間大數據中心、證通雲計算大數據產業園等26家規模數據中心均已投入使用。
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