中美貿易戰升級，中美金融戰醞釀中，加上中概股在美國風波重重下，大陸正敦促陸企考慮赴倫敦上市，以活化滬倫通交易，在新冠疫情危機過後加強與海外的聯繫。

「滬倫通」是指上交所與倫交所的互聯互通機制，它於去年啟動，目標是幫助中資公司擴大投資者基礎，並讓大陸投資者可投資於英國上市公司。最初計畫是讓幾家公司在頭幾年參與該計畫，但迄今為止只有一家中資公司華泰證券於去年6月透過滬倫通在倫交所掛牌。

路透報導，消息人士透露，大陸官方部門近期已經批准中國太保和國投電力赴倫敦上市。這兩筆交易去年一度暫停。還同意中國長江電力開始籌備在倫敦證券交易所的二次上市。由於此事仍然保密，消息人士要求匿名。

曾參與某些交易的倫敦銀行家稱，在「滬倫通」上市管道中，中國太平洋保險或是今年首家在倫敦上市的大陸企業，尋求籌資20億至30億美元，可能在9月或10月定價，長江電力是另一家，可能尋求籌資約25億美元，其交易將相當於股本的5%左右。

據在2018年首次宣布的「滬倫通」機制，符合條件的上交所的A股上市公司可在倫交所主板發行上市全球存託憑證。