繼消費券後 陸81城再發免息券

繼消費券後，大陸另一項刺激經濟的重要舉措將至。螞蟻金服表示，從5月21日開始，在中國銀保監會指導下，三大政策性銀行將聯合網商銀行，向小微商家和個體工商戶發放百億貸款免息券，首批免息券將在全國81個城市發放，有營業執照的小商家可上支付寶領取。

中新社報導，具體而言，有營業執照的小商家、小店們，可在支付寶上搜索免息券，通過信用風控評估，有貸款額度的用戶都可領取免息券，第一批每人可領取2張，每張代表1萬元貸款的1個月免息權利。

該舉措由國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行三大政策性銀行牽頭，向網商銀行提供低成本資金，再藉助網商銀行的科技能力和用戶觸達通道，通過免息券形式精準滴灌小微企業，降低他們的貸款成本。

此前，中國銀保監會首席檢察官楊麗平表示，鼓勵政策性銀行、商業銀行加強與主要依靠互聯網運營的民營銀行的業務合作，為小微企業精準滴灌，提高復產小微企業的貸款可獲得性。

她指出，主要依靠互聯網運營的民營銀行，手中有大量的大數據，但在資金來源，特別是存款資金來源上，不如傳統商業銀行的吸存能力，所以銀保監會鼓勵政策性銀行和商業銀行通過給上述民營銀行提供資金，利用其大數據，瞭解客戶，特別是眾多的小微企業、個體工商戶，以實現精準滴灌。

網商銀行行長金曉龍表示，此次優先選擇在已發放消費券的81個城市發放免息券，正是希望消費券和免息券，兩券雙管齊下，共同促進小店的進一步回暖。