四川、重慶 共建工業互聯網

四川、重慶兩地工業和信息化、通信管理部門19日在重慶共同簽署「成渝工業互聯網一體化發展示範區戰略合作協議」，通過構建一張工業互聯網，支撐成渝地區雙城經濟圈建設。

中新社報導，2020年初，中央財經委員會第六次會議提出推動成渝地區雙城經濟圈建設。近年來，川渝兩地大力發展工業互聯網。工業互聯網標識解析國家頂級節點（重慶）已啟動。

川渝兩地將在五個方面推進合作。一是協同建設工業互聯網標識解析體系，以標識解析推動平台協同、產業協同、企業協同。二是合作建設成渝地區工業互聯網一體化公共服務平台，匯聚政府、平台、企業、科研院所等各方資源，搭建合作交流橋梁，推動兩地工業互聯網資源合作共享，開展工業互聯網一體化發展運行統計，形成布局合理、高效協同的一體化服務能力。

三是共建成渝一體化工業互聯網安全體系，建立成渝區域工業互聯網安全一張網。四是強化成渝兩地工業互聯網創新發展政策協同，促進技術、資金、人才等資源要素和服務共享，合作共建區域工業互聯網產業生態。五是聯合組建成渝工業互聯網產業創新聯盟，加強兩地工業互聯網交流合作。 川渝兩地將通過工業互聯網一體化發展示範區的率先建設，逐步輻射中國中西部地區，打造成為中國示範。四川省經濟和信息化廳廳長朱家德表示，簽約標誌著雙方合作進一步深化和拓展。雙方可在推動製造業轉型昇級等方面合作。

重慶市經濟和信息化委員會主任陳金山表示，接下來雙方將在製造業企業智能化改造方面共同努力，為更多企業能使用工業互聯網上雲上平台打下堅實基礎。雙方要運用好頂級節點建設，培育一批在川渝地區有影響力的、支柱產業的二級節點。