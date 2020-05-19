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陸產高性能LCOS晶片 有望年底量產

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
LCOS晶片。圖／中新網
LCOS晶片。圖／中新網

上海鉅成企業管理(集團)今（19）日宣布，公司自主研發的大陸國內首顆(無機取向)LCOS晶片有望於今年年底量產。

中新網報導，LCOS晶片運用於衍射光波導、光波長選擇開關，鐳射相控陣雷達等設備光的相位調製，該款晶片量產後，有望打破美國和日本公司在微顯示晶片領域的壟斷。並解決傳統LCOS晶片可靠性不高、亮度不高等缺點，填補大陸國內相關領域的空白。

鉅成集團董事長薛成標表示，要打贏中國大陸晶片自給率這場硬仗，策略和糧草一個都不能少；從糧草看，主要就是供人才用武之地的實驗室和製造廠房，其LCOS晶片生產中心正式落戶山東泰安鉅成未來數位資訊技術(山東)產業園，將對整個晶片產能的擴張、增加輻射範圍、提高市場占有率具有里程碑意義。

鉅成未來數位資訊技術(山東)產業園由上海钜成集團打造，總投資人民幣25億元，計畫建設期兩年，全部建成後預計年產值人民幣50億元。

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