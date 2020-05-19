林毅夫稱：中國下半年GDP成長率有能力達15%

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫指出，中國2020年要達成全面建成小康社會的目標，今年第3、4季GDP成長率必須達到15%以上。林毅夫說，「真要努力，這個目標並非不可達到。」

微信公眾號「北大國發院」18日刊登林毅夫15日在「消費券的中國實踐」研究報告發布會上的前述演講內容。

2020年是中共提出全面建成小康社會及全面脫貧的目標達成年。林毅夫演講時表示，中國要想達成全面建成小康社會目標，使GDP在2010年的基礎上「翻一番」（成長一倍），人均收入也在2010年的水平上「翻一番」，今年的GDP增長率就要達到5.6%。

林毅夫說，過去他常談中國GDP還有年均8%增長的潛力，在正常情況下，即使國際經濟情況不好，靠國內投資和消費達到5.6%的增長甚至更高，應該不難。

但今年在新冠疫情衝擊下，大陸第1季GDP較去年同期衰退6.8%。林毅夫說，這是1992年中國開始有季度統計數字以來第一次出現負增長，也是改革開放後不曾有過的嚴重負增長，給今年第2、第3和第4季的增長壓力加大了許多。

林毅夫表示，大陸4月就已經開始復工復產，但考慮到新冠肺炎目前還沒有疫苗，且要防止第二輪的暴發和輸入型傳染，所以防控必須常態化。加上外貿情況不好，他估計，大陸第2季僅能實現比較緩慢的復甦，今年全年經濟增長可能主要得靠第3季和第4季。

他指出，如果中國經濟成長率第3、4季能反彈到10%，今年的GDP增長率預計就可達3%-4%；但若要實現全年5.6%以上的增長，則第3、4季就必須達到15%以上。

林毅夫說，「對中國來講，財政政策和貨幣政策都有相當大的空間，再加上政府的執行能力，真要努力，這個目標並非不可達到。」

不過他指出，考慮到新冠疫情還沒有疫苗，且疫情還很有可能從歐美蔓延到印度、拉丁美洲、非洲等地區，不僅影響面擴大，而且很可能會像1918年的大流感，在明年出現第二輪暴發的風險，對經濟的負面影響可能比第一輪還嚴重。

林毅夫表示，由於高度的不確定性，中國的經濟政策應該給明年和後年留下一些空間。如果第3季、第4季能達到10%的增長反彈，全年經濟增長率將為3％-4%，與原來預期的5.6%仍有距離，兩個「翻一番」的目標今年將難於實現。

但考慮到今年全球經濟增長約為負3%，中國能達到3%以上，已經高出全球六個百分點，「相當了不起」。

林毅夫說，「建黨一百年是2021年，在碰到百年不遇的大傳染病時，我們把原本要提前一年實現的第一個百年目標，延期到明年建黨一百年時實現，應該是可以接受的。」