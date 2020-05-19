李克強寫信給外企：歡迎擴大對陸投資承諾不會變

霍尼韋爾公司新興市場總部暨創新中心成立儀式今（19）日在武漢東湖新技術開發區舉行。大陸國務院總理李克強致賀信稱，中方堅持深化改革開放的決心不變，歡迎外國企業擴大對陸投資與合作的承諾不會變。

中國政府網公告，李克強在信中表示，霍尼韋爾公司重視大陸消費市場和生產基地，同中方長期保持良好合作，實現共同發展。期待新興市場總部暨創新中心項目研發和生產更多智慧化安全化、更加貼近大眾消費需求的高品質產品，用科技的力量助力中國和世界各國人民生活改善和社會發展進步。

李克強指出，面對海內外經濟下行壓力，大陸政府堅持深化改革開放的決心不會變，歡迎外國企業擴大對華投資與合作的承諾不會變，將繼續建設市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有制企業、內外資企業一視同仁。各國企業抓住大陸擴大開放帶來的機遇，更好實現互利共贏。

霍尼韋爾（Honeywell）成立於1885年，是全球500強的美國高科技企業，解決方案涵蓋航空、智慧建築和工業控制技術，特性材料，以及物聯網。

目前，霍尼韋爾四大業務集團均已落戶大陸，上海是霍尼韋爾亞太區總部，同時在大陸30多個城市擁有50多家獨資公司和合資企業，其中包括20多家工廠。霍尼韋爾在陸員工人數約1.1萬名，其中20%為研發人員。