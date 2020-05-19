大陸提名金立群 續任亞投行第二任行長

據中新社報導，大陸財政部部長劉昆作為亞洲基礎設施投資銀行（簡稱「亞投行」）中國理事，5月19日正式提名亞投行現任行長金立群為亞投行第二任行長中方候選人。

亞投行是第一個由中國倡議成立之政府間性質的多邊開發機構，其成立目的是為配合中國大陸所提出的「一帶一路」提供金融支持。

2016年1月16日至17日，亞投行在北京舉行開業儀式暨理事會、董事會成立大會，並選舉金立群擔任首任行長，任期五年。亞投行總部設在北京，法定資本1,000億美元，目前成員國已增至102個，涵蓋亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲等六大洲

中新社稱，亞投行迄今已批准71個貸款項目，總金額達142.7億美元，涵蓋能源、交通、金融、水資源、城建等五大領域。

根據亞投行章程，亞投行行長選舉遵循公開、透明、擇優的程序，行長應是域內成員的國民。按照亞投行理事會批准的「亞投行行長選舉規則」，亞投行於2020年5月19日啟動第二任行長選舉程序，預計在7月28日舉行的亞投行第五屆理事會年會上選舉產生第二任行長。新行長將於2021年1月16日上任。

現年71歲的金立群長期在大陸財政部任職，曾官至財政部副部長，並曾擔任亞洲開發銀行副行長。金立群在2016年出任亞投行行長前，為大陸知名投行中金公司董事長。