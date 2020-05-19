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特斯拉大陸：6月就能周產4000輛 Model Y明年初量產

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
特斯拉大陸對外事務副總裁陶琳表示，特斯拉上海超級工廠，最快將於今年6月底實現每周生產4000輛Model 3的目標。圖／搜狐新聞
特斯拉大陸對外事務副總裁陶琳表示，特斯拉上海超級工廠，最快將於今年6月底實現每周生產4000輛Model 3的目標。圖／搜狐新聞

特斯拉大陸對外事務副總裁陶琳表示，特斯拉上海超級工廠，最快將於今年6月底實現每周生產4000輛Model 3的目標，新車型Model Y將在明年第1季量產，這代表實際產量將超過一期超級工廠年產15萬台的設計產能。

新華社報導，陶琳表示，在上海工廠抗疫過程中，特斯拉和政府密切合作，探索出不少抗疫經驗，這些經驗不僅提供給超級工廠所在的自貿區臨港新片區，也提供給剛剛復工的美國工廠借鑒和參考。

陶琳舉例，外地返回員工怎麼隔離？員工如何在完成工作的同時減少密切接觸者？這些經驗都寫入了特斯拉的「中國操作手冊」，並以此為基礎在美國本土化，支持美國工廠更好復工復產。

陶琳介紹，特斯拉擁有強互聯網基因，試駕、銷售等環節正加速走向線上，與此相對，線下體驗中心更多承載著新產品、新理念傳遞的體驗功能，「下一步特斯拉的體驗中心將根據不同城市客戶群的擴展，走向更多新的城市。」

特斯拉上海超級工廠位於上海自貿區臨港新片區，是大陸放開汽車業外商投資股比之後的第一個外商獨資汽車生產廠，2019年，這一工廠跑出了當年開工、當年投產、當年交付的「特斯拉速度」。

特斯拉 上海自貿區

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