兩會代表、聯想董座楊元慶提6建議 發展智慧經濟

大陸兩會將於21日在北京開幕，第13屆全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶今（19）日提出六項建議，建設新一代互聯網醫療健康平台、推動新基建和智慧經濟建設等。

楊元慶今年將向13屆全國人大三次會議提交六份建議，圍繞建設新一代互聯網醫療健康平台、推動信息產品消費、大力發展5G+工業互聯網、推動新基建和智慧經濟建設、推動製造業高質量發展等熱點領域，結合自身的產業實踐。

楊元慶認為，穩住經濟基本盤需要在供給側和需求側同時推進。在供給側，發展以「新基建」為基礎的智慧經濟，穩定全球供應鏈產業鏈，以實現大陸製造的「產業躍遷」。在需求側，應當繼續大力促進信息產品消費，拉動內需，以實現消費升級。三者對於穩定經濟、實現高質量發展是三位一體，不可或缺。

楊元慶提出，要從加大新基建力度、加強市場政策引導、加快構建應用生態和加速培育復合型人才等四個方面，提升「5G+工業互聯網」融合應用能力，從而推動制造業持續創新發展的建議。他還建議，要通過加強數據安全保護和有效利用，推動智慧經濟快速發展。

此外，推動消費升級，PC等智慧設備產品是基礎設施中的基礎設施，對經濟具有雙重推動效果。楊元慶認為，個人電腦絕不僅僅是消費品，還是生產力工具。在抗擊疫情中，無論是在線教育、在線醫療、在線辦公還是在線零售，都離不開PC、智能手機等居家生產力設備產品。

他建議，促進信息產品消費，加大PC等智慧設備的滲透率，對於實現消費升級、促進新型信息基礎設施建設、發展智慧經濟、擴大出口、提升教育水平、實現鄉村振興等都有巨大的推動力。