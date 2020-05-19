快訊

可出國了嗎？指揮中心：嘗試邊境開放 恐有第二波疫情

評／拯救台灣醫療 調漲健保費不該遲疑但也非唯一工具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩會代表、聯想董座楊元慶提6建議 發展智慧經濟

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
聯想集團董事長兼CEO楊元慶對今年大陸兩會提出六項建議，如建設新一代互聯網醫療健康平台、推動新基建和智慧經濟建設等。照片／百度圖庫
聯想集團董事長兼CEO楊元慶對今年大陸兩會提出六項建議，如建設新一代互聯網醫療健康平台、推動新基建和智慧經濟建設等。照片／百度圖庫

大陸兩會將於21日在北京開幕，第13屆全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶今（19）日提出六項建議，建設新一代互聯網醫療健康平台、推動新基建和智慧經濟建設等。

楊元慶今年將向13屆全國人大三次會議提交六份建議，圍繞建設新一代互聯網醫療健康平台、推動信息產品消費、大力發展5G+工業互聯網、推動新基建和智慧經濟建設、推動製造業高質量發展等熱點領域，結合自身的產業實踐。

楊元慶認為，穩住經濟基本盤需要在供給側和需求側同時推進。在供給側，發展以「新基建」為基礎的智慧經濟，穩定全球供應鏈產業鏈，以實現大陸製造的「產業躍遷」。在需求側，應當繼續大力促進信息產品消費，拉動內需，以實現消費升級。三者對於穩定經濟、實現高質量發展是三位一體，不可或缺。

楊元慶提出，要從加大新基建力度、加強市場政策引導、加快構建應用生態和加速培育復合型人才等四個方面，提升「5G+工業互聯網」融合應用能力，從而推動制造業持續創新發展的建議。他還建議，要通過加強數據安全保護和有效利用，推動智慧經濟快速發展。

此外，推動消費升級，PC等智慧設備產品是基礎設施中的基礎設施，對經濟具有雙重推動效果。楊元慶認為，個人電腦絕不僅僅是消費品，還是生產力工具。在抗擊疫情中，無論是在線教育、在線醫療、在線辦公還是在線零售，都離不開PC、智能手機等居家生產力設備產品。

他建議，促進信息產品消費，加大PC等智慧設備的滲透率，對於實現消費升級、促進新型信息基礎設施建設、發展智慧經濟、擴大出口、提升教育水平、實現鄉村振興等都有巨大的推動力。

全國人大 北京

延伸閱讀

中國同婚呼聲起 全國人大法工委重申一夫一妻制

大陸兩會在即 馬化騰將請病假 騰訊股價跑輸大盤

陸股基金 長線有看頭

大陸力推新基建 帶產業鏈起飛

相關新聞

百度Q1獲利年增219% 將回購股票10億美元

大陸網路搜尋引擎百度今（19）日發布未經審計的第1季財務報告，營收人民幣225億元，年降7%；在非美國通用會計準則（No...

安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

安全帽（大陸稱「頭盔」）近日在中國大陸突然成了「熱銷爆品」。浙江省樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭告訴第一...

大陸兩會在即 馬化騰將請病假 騰訊股價跑輸大盤

2020年大陸兩會將於5月21日舉辦，大陸全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰本人因身體原因請假，將缺席。事實...

兩會代表、聯想董座楊元慶提6建議 發展智慧經濟

大陸兩會將於21日在北京開幕，第13屆全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶今（19）日提出六項建議，建設新一代互聯...

「一盔一帶」新規上路 大陸安全帽價格暴漲六倍

大陸公安部交通管理局在4月21日頒布「一盔一帶」政策，針對騎車戴頭盔（安全帽）、電動自行車搭載未成年人等均制定新規。江蘇...

中美角力升級 陸將促中企借道「滬倫通」赴英上市

中美貿易戰升級，中美金融戰醞釀中，加上中概股在美國風波重重下，路透引述消息表示，大陸正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，旨在激...

民革中央提案 以關公文化促進兩岸和平統一

大陸全國兩會即將登場，據上海澎湃新聞報導，「中國國民黨革命委員會中央委員會」（簡稱「民革中央」）將在今年兩會提案，呼籲大...

美擬限制陸企IPO 那斯達克將祭新規則

路透引述消息人士稱，那斯達克將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，提高陸企在美上市難度。在中美圍繞貿易、科技和新冠疫情...

時隔3個多月 上交所正式重啟現場上市儀式

5月19日上午9時30分，上海證券交易所交易大廳舉行新冠肺炎爆發後近三個多月來第一場現場上市儀式。中國大陸最大民營太陽能...

愛奇藝Q1營收年增9% 虧損擴大

大陸影音串流平台愛奇藝今（19）日發布第1季財報，營收達人民幣76億元，年增9%，優於預期；虧損人民幣28.7億元，較上...

時隔3個月上交所重啟上市儀式 晶科首日封漲停

時隔三個多月後，上交所重啟公司上市儀式，之前因疫情影響改為線上直播。晶科科技今（19）日在上交所掛牌，為疫情後第一檔上市...

華為5G手機Q1在陸市占率55.4%

華為5G智慧手機在今年第1季大陸市占率55.4%，全球市占率為33.2%。2019年和2020年首季，華為5G智慧手機出...

熱門新聞

婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

69歲太極大師半分鐘被KO 曾約戰徐曉冬展示「太極球」證功力

安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

中芯國際股價洗三溫暖 跌6.37%震幅高達15%

美對華為封殺升級 華為：傷害的是美國自己的利益

剛衝突完就被抓包！港議員投票中訂台灣「蜜雪芒」 兩箱花費5800元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。